"Nechutné" derby ve Vsetíně: Sudí raději zakázali podání rukou. Ostuda, hlásil Olesz

Vsetín a Zlín, dvě tradiční hokejové značky, které se přetahují o špičku první ligy a budou usilovat o návrat do elitní soutěže, se včera střetly v posledním derby základní části. Výsledkem bylo 23 vyloučení, celkem 81 trestných minut, hromadná bitka nebo zrušení tradičního podání rukou.

Vsetín vyhrál 4:1 a v čele první ligy odskočil valašskému rivalovi na rozdíl šesti bodů. Oba týmy jsou velkými favority soutěže a očekává se, že by na sebe později mohly narazit ve finále play off a rozdat si to o vstupenku do baráže.

Pořádné emoce však provázely už středeční zápas.

Po skrumáži ve druhé třetině střídal zraněný zlínský brankář Daniel Huf, na nosítkách skončil i obránce Lukáš Adámek, kterého ve třetí třetině sekl vsetínský Matěj Stříteský.

Když ležícímu Adámkovi spílal Tomáš Šmerha, pustil se do něj Tadeáš Talafa ze Zlína pěstmi. Skočil na soupeře, chytil ho za hlavu a v bitce mu pořádně naložil.

Hromadná mela se pak strhla po závěrečném hvizdu v rohu kluziště. Na led naskákali hráči ze střídaček, zapojil se dokonce i zlínský brankář Jaroslav Pavelka.

"Tohle je ostuda," kroutil hlavou v přenosu České televize expert a bývalý reprezentant Rostislav Olesz. "Dobrý den, to se nepovedlo. Za tohle by měly být exemplární tresty, všechno je to na videu," pokračoval.

Rozladěný byl i zlínský trenér Ján Pardavý, který na tiskové konferenci odpovídal na otázku, zda se mu derby zdálo nechutné. "Nazval bych to tak. Atmosféra a rivalita musí být, ale hráči na ledě musí hrát s respektem. Dnes jsem to ze strany Vsetína neviděl," řekl.

"Jsou tu lidi na to, aby chránili hráče. Ale bohužel se to neděje ani po upozornění," narážel na rozhodčí Tomáše Zubzandu a Jakuba Valentu. Kvůli zraněním Hufa a Adámka bude žádat dodatečné tresty.

"Mrzí mě, že hráči Vsetína chodí do brankáře vědomě, chtějí ho zranit. Zažil jsem čtvrté derby, děje se to pokaždé," dodal.

Naopak vsetínský útočník Erik Hrňa v rozhovoru pro klubový web tvrdil, že v jedné ze situací byl na Hufa zlínskými obránci natlačen a sám vyšel ze souboje dost potlučený.

"Bek do mě žduchl, ještě jsem na brankáře křičel, ať zkusí uhnout. Neměl jsem se mu jak vyhnout. Pak na mě naskákali, děkuju jim, nemusím teď k fyzioterapeutovi, protože mám prokřupaný kompletně celý krk," usmíval se Hrňa.

Po závěrečné hromadné rozmíšce poslali rozhodčí hráče rovnou do šaten. Podávaní rukou raději zakázali.

"Apelovali jsme na rozhodčí, že co se stalo, tak se stalo, pojďme si podat ruce. Na jednu stranu chápu, že nám to nedovolili, jsou tam horké hlavy. Ale většina hráčů jsme profíci, podáme si ruce a pak se sejdeme na další zápas," komentoval Hrňa.

"Málokdo zažil takový zápas, spousta vyloučení. Nevím, kolik minut se hrálo pět na pět, jestli to není světový rekord… Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body," shrnul trenér Vsetína Jiří Weintritt.

Mezi valašskými rivaly to jiskřilo vždy. V extraligové sezoně 2004/05 se hráči Vsetína a Zlína servali právě při podávání rukou, tehdy padlo dokonce 248 trestných minut.

Když Vsetín z nejvyšší soutěže zmizel, nepotkávaly se týmy raději ani v přípravných zápasech. Až po patnácti letech se znovu střetly v první lize. Její poslední dva ročníky vrcholily finálovou sérií Vsetín - Zlín.