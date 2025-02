"Všechno jsem pošlapal." Český biatlonista dostal třes a netrefil ani jeden terč

Biatlonista Adam Václavík prožil na mistrovství světa v Lenzerheide sprint, na který bude chtít co nejdříve zapomenout. Po jedné chybě vleže netrefil vestoje ani jeden terč a po celkových šesti trestných kolech doběhl na 74. místě. V rozhovoru s českými novináři to označil za propadák.

"Nedokážu říct, čím to bylo. I když jsem si kontroloval tempo, začaly se mi klepat nohy. Snažil jsem se to odstřílet v nějakém rytmu, ale kvůli tomu třesu to nebyla má standardní položka, která je uvolněná. Určitě jsem si nepředstavoval, že netrefím ani terč. Sám to nechápu a strašně mě to mrzí. Jako celý tým jsme teď udělali skvělou práci v přípravě a cítil jsem se v letošní sezoně asi nejlíp jak střelecky, tak běžecky. Teď se těžko hledají slova," uvedl Václavík.

Třicetiletý rodák z Jilemnice, který letošním 19. místem ve sprintu v Oberhofu zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře, vstoupil do závodu jednou chybou vleže.

Před druhou střeleckou položkou se jeho jméno objevilo na chvíli na dvou střeleckých stavech. Poté Václavík spustil střelbu, při níž netrefil ani jeden terč.

"Nevšiml jsem si toho. Ptali se mě, jestli jsem nešel křižnou střelbu, ale já to upřímně nevnímal. Věřím, že tam nebyl žádný technicky výpadek. Spíš to byl výpadek můj. Sám to pořádně nechápu a asi mi bude trvat delší dobu. Než to vstřebám," podotkl Václavík.

Podobný výpadek prožil podle svých slov jen před třemi lety ve štafetě v Ruhpoldingu. Tehdy ale po pěti minutých terčích dvě rány dobil.

"Takovýhle výpadek jsem snad nezažil. Na tréninku jsem dal třeba jednu dvojku, že se trochu točil vítr. Spíš jsem se víc trápil se střelbou vleže, ale nebylo to nic zásadního. Střelnice tady není těžká, ale dělá svoje spíš trať, která je hodně náročná. Bylo vidět už ve štafetách, že s tou dýchavičností někteří hodně prali," řekl.

Nehledal omluvy pro vysokou nadmořskou výšku ani pro závodní výpadek. Naposledy jel závod na konci ledna v Anterselvě.

"Byl jsem si vědom toho, že tady jedu sprint, a od toho se to všechno bude odvíjet. Takže je to buď, anebo. Šanci jsem nevyužil a dneska to všechno pošlapal. Bohužel je to propadák a škoda. Myslím, že fyzicky jsem na to byl dobře, střelecky jsem byl taky dobře připravený. Ale neukázal jsem to a nedá se už nic dělat," uvedl Václavík.

Po 74. místě se nekvalifikoval ani do nedělního stíhacího závodu. Ohledně dalších startů na MS ještě uvidí.

"Musím teď trochu nechat vychladnout hlavu, probrat to s trenéry, udělat z toho nějaký závěr a pak na to zapomenout. Je to prostě smutné," litoval Václavík.