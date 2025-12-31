Všechno je naruby. Jsem až překvapený, jak moc dobře naši hrají, říká mistr světa

Chvála, chvála a zase jenom chvála. Co chcete jiného říct na adresu české hokejové dvacítky? Přiveze zlato? Už by to chtělo! Václav Nedorost i Zdeněk Blatný ho ve sbírce mají a svým nástupcům věří. V nové epizodě podcastu Bago proberou i rezignaci Zdeňka Motáka či vzpouru Litvínova.
Přestřelka s Kanadou, demonstrace síly proti Dánsku a herní dominance nad Finskem. První tři zápasy české dvacítky na juniorském šampionátu pohladila hokejová srdce.
„Tam snad není hráč, který by se mi nelíbil!“ rozplývá se Zdeněk Blatný v nové epizodě podcastu Bago. I on na dvacítkách hrál, v roce 2001 z nich dovezl domů zlatou medaili. „To je čtvrt století! Ať už tohle čekání skončí,“ přeje si další pamětník tehdejšího úspěchu Václav Nedorost.
Oba bývalí útočníci rozeberou pevnou a přesnou ruku trenéra Patrika Augusty, zastaví se díky otázkám moderátorky Terezy Kubíčkové u rozpustilých oslav a dětinských provokací v duelu s Kanadou.
„Všechno je naruby. Moc dobře si pamatuju, jak se nám přesně za tohle Kanaďané smáli. Ptali se nás, co na gólech slavíme,“ vzpomíná Blatný. „A teď hrajeme my jejich přímočarý, agresivní hokej. A ty provokace? Myslím, že emoce byly na obou stranách a k takovým zápasům to patří,“ dodá Nedorost.
„Jsem až překvapený, jak moc dobře naši hrají. Těšil jsem se na zápas s Finskem, ale vlastně to bylo zklamání. Vždyť oni nic nepředvedli! K ničemu jsme je dvě třetiny nepustili!“ usmívá se Blatný v dobrém rozpoložení.
„Máme výběr, který to může celé vyhrát. Ale taky může vypadnout ve čtvrtfinále a stejně to nemusíme považovat za tragédii. Ti kluci ukazují kvalitu, je to velmi silný ročník se zajímavou budoucností,“ doplní Nedorost.
A pak se společně s Terezou Kubíčkovou oba muži vrhnou na tuzemská kluziště. „Překvapila rezignace Zdeňka Motáka v Třinci?“ ptá se moderátorka. „Ne, nepřekvapila. Ten tým je silný, ale poslední týdny se nedokázal nikam pohnout,“ soudí Nedorost.
A společně s Blatným vzpomínají na společné liberecké angažmá s Borisem Žabkou. Právě bývalý obránce má Oceláře pozvednout, dodat jim novou energii a pokusit se navázat na titulové úspěchy svých předchůdců.
Z východu republiky se pak řeč přetočí na severozápad. Karlovy Vary trenérské trable momentálně neřeší, spíš shánějí kameníky pro zvěčnění brankáře Dominika Frodla. „Stojí to na něm,“ shodne se trio v Bagu při pohledu na Energie ve špici extraligové tabulky.
Na opačném konci pořadí se koná vzpoura. „Co ten Litvínov? Se zbláznili?“ žasne Blatný nad výkony týmu, který se snaží odmítnout pozvánku do baráže. „Půjdou do play off,“ soudí Nedorost. V nové epizodě Baga se ale dozvíte ještě mnohem víc. Hezký poslech!
