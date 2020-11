Volba předsedy ČOV se znovu odkládá, tentokrát na neurčito

Volba předsedy Českého olympijského výboru se kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru znovu odkládá.

Výkonný výbor ČOV dnes rozhodl o přeložení pléna z náhradního termínu 10. listopadu na neurčito. Původně se měli předseda, místopředsedové a další členové výkonného výboru volit 8. října, ale tehdy z toho sešlo rovněž kvůli špatné epidemiologické situaci v Česku.

Od té doby vláda zavedla ještě přísnější opatření, která znemožňují konání pléna, i když bylo naplánované do velkorysých prostor pražské haly O2 Universum. "Hledali jsme všechny možnosti, ale protože došlo k prodloužení krizových opatření vlády do 20. listopadu a do dnešního dne jsme neobdrželi od Ministerstva zdravotnictví České republiky odpověď na žádost ohledně udělení výjimky, nemohl výkonný výbor rozhodnout jinak, než plánované zasedání volebního pléna ČOV opět odložit," uvedl předseda Jiří Kejval v tiskové zprávě.

Kejval měl obhajovat svůj post proti Filipu Neusserovi, kterého nominoval svaz pozemního hokeje. Ten sám vyzval výkonný výbor k odložení pléna.