Přeskočit na obsah
Benative
7. 3. Tomáš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Voborníková drží výtečnou formu. V masáku se vyšvihla v posledním kole

ČTK

Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková doběhla pátá v závodě biatlonistek s hromadným startem na Světovém poháru v Kontiolahti. Pětadvacetiletá reprezentantka udělala dvě střelecké chyby a ztratila na stupně vítězů necelých sedm sekund. Zvítězila Francouzka Julia Simonová před Švédkami Elvirou Öbergovou a Annou Magnussonovou.

Biathlon - Women's 12.5km Mass Start
VoborníkováFoto: REUTERS
Reklama

Voborníková potvrdila dobrou formu z posledních týdnů a skončila v nejlepší pětici potřetí za sebou. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla ve čtvrtek čtvrtá ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti. Dnes vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v SP.

Rodačku z Vrchlabí dělilo od vítězné Simonové 15,2 sekundy. Ve finiši sice nestačila o tři desetiny na Němku Marlene Fichtnerovou, udržela ale za sebou olympijskou šampionku Océane Michelonovou z Francie. Celkově měla šestý běžecký čas.

Voborníková, která se závodu účastnila jako jediná z českých reprezentantek, začala bezchybnou položkou vleže. V Kontiolahti tak po čtvrtečním vytrvalostním závodě zvládla stoprocentně pátou střelbu po sobě.

Při druhé střelbě vleže dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 minula třetí terč a klesla na 13. místo. Na úvodní střelbě vestoje netrefila hned první ránu a pohoršila si ještě o tři příčky.

Reklama
Reklama

U závěrečné "stojky" však Voborníková nechybovala a do posledního kola vbíhala jako devátá. V závěrečném úseku se dostala na páté místo, které udržela až do cíle. V posledním kole měla nejrychlejší běžecký čas.

Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala druhé vítězství v sezoně po lednovém triumfu v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Chybovala jen na úvodní střelecké položce, poté už byla do konce závodu stoprocentní.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 34:40,0 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová -5,6 (2), 3. Magnussonová (obě Švéd.) -8,9 (1), 4. Fichtnerová (Něm.) -14,9 (1), 5. Voborníková (ČR) -15,2 (2), 6. Michelonová (Fr.) -15,8 (3).

Reklama
Reklama

Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 879, 2. Minkkinenová (Fin.) 703, 3. Magnussonová 695, 4. E. Öbergová 671, 5. H. Öbergová (Švéd.) 649, 6. Kirkeeideová (Nor.) 582, ...15. Voborníková 319, 32. Charvátová 156, 34. Davidová 145, 73. Plecháčová 29, 78. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.

15:40 muži štafeta (4x7,5 km).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nikola Zdráhalová
Nikola Zdráhalová
Nikola Zdráhalová

Zdráhalová měla na pětistovce čtvrtý čas. Jílek si vylepšil osobní maximum

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama