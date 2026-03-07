Voborníková drží výtečnou formu. V masáku se vyšvihla v posledním kole

Bronzová olympijská medailistka Tereza Voborníková doběhla pátá v závodě biatlonistek s hromadným startem na Světovém poháru v Kontiolahti. Pětadvacetiletá reprezentantka udělala dvě střelecké chyby a ztratila na stupně vítězů necelých sedm sekund. Zvítězila Francouzka Julia Simonová před Švédkami Elvirou Öbergovou a Annou Magnussonovou.
Voborníková potvrdila dobrou formu z posledních týdnů a skončila v nejlepší pětici potřetí za sebou. Vedle třetího místa v únorovém olympijském závodě s hromadným startem v Anterselvě byla ve čtvrtek čtvrtá ve vytrvalostním závodě v Kontiolahti. Dnes vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v SP.
Rodačku z Vrchlabí dělilo od vítězné Simonové 15,2 sekundy. Ve finiši sice nestačila o tři desetiny na Němku Marlene Fichtnerovou, udržela ale za sebou olympijskou šampionku Océane Michelonovou z Francie. Celkově měla šestý běžecký čas.
Voborníková, která se závodu účastnila jako jediná z českých reprezentantek, začala bezchybnou položkou vleže. V Kontiolahti tak po čtvrtečním vytrvalostním závodě zvládla stoprocentně pátou střelbu po sobě.
Při druhé střelbě vleže dvojnásobná juniorská mistryně světa z roku 2022 minula třetí terč a klesla na 13. místo. Na úvodní střelbě vestoje netrefila hned první ránu a pohoršila si ještě o tři příčky.
U závěrečné "stojky" však Voborníková nechybovala a do posledního kola vbíhala jako devátá. V závěrečném úseku se dostala na páté místo, které udržela až do cíle. V posledním kole měla nejrychlejší běžecký čas.
Trojnásobná olympijská vítězka z letošních her Simonová vybojovala druhé vítězství v sezoně po lednovém triumfu v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Chybovala jen na úvodní střelecké položce, poté už byla do konce závodu stoprocentní.
SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):
Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 34:40,0 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová -5,6 (2), 3. Magnussonová (obě Švéd.) -8,9 (1), 4. Fichtnerová (Něm.) -14,9 (1), 5. Voborníková (ČR) -15,2 (2), 6. Michelonová (Fr.) -15,8 (3).
Průběžné pořadí SP (po 16 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 879, 2. Minkkinenová (Fin.) 703, 3. Magnussonová 695, 4. E. Öbergová 671, 5. H. Öbergová (Švéd.) 649, 6. Kirkeeideová (Nor.) 582, ...15. Voborníková 319, 32. Charvátová 156, 34. Davidová 145, 73. Plecháčová 29, 78. Vinklárková 26, 84. Jislová (všechny ČR) 12.
15:40 muži štafeta (4x7,5 km).
Poslední zamávání. Sáblíková ukončila kariéru, na MS už se v neděli nepředstaví
Rychlobruslařka Martina Sáblíková ukončila svou úspěšnou kariéru. Osmatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka v neděli nenastoupí do pokračování mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu.
Zdráhalová měla na pětistovce čtvrtý čas. Jílek si vylepšil osobní maximum
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtým časem na trati 500 metrů. Mezi muži byl Metoděj Jílek v osobním rekordu osmý. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v Nizozemsku ukončí aktivní kariéru, zajela osmnáctý čas. Po první ze čtyř disciplín vedou Japonka Miho Takagiová a Jordan Stolz z USA.
ŽIVĚ "Zvážíme nové cíle." Trump hrozí Íránu velmi silným útokem za "špatné chování"
Izraelská armáda týden po začátku války zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na íránskou infrastrukturu v Teheránu. Írán podle izraelské armády provedl v noci další raketový protiútok na Izrael. Íránské vedení dalo najevo, že chce zastavit útoky na sousední země. Olej do ohně přilil Donald Trump svým novým prohlášením.
„Celý obor jede už dlouho nadoraz,“ říká šéf renomovaného časopisu k ohlášeným škrtům
Spisovatel a šéfredaktor měsíčníku Host Jan Němec v rozhovoru vysvětluje, jaké dopady by měly na literární periodika a festivaly ohlášené vládní škrty. Oponuje také hlasům, podle kterých by měl v kultuře přežít pouze ten, kdo je komerčně úspěšný, a celou debatu o jejím financování zasazuje do širšího kontextu.
ŽIVĚ Systém Drozd je zastaralý, většina registrovaných o pomoc nestála, řekl Macinka
V cestovatelském systému Drozd je sice zaregistrováno několik tisíc Čechů ve válkou zasažených zemích Blízkého východu, většina z nich ale neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pořadu televize Nova.