Reklama
Reklama
Vladař byl dlouho téměř bez práce. Za tu ostudu můžu i já, kál se slavný trenér

Sport,ČTK

Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 21 zákroky k výhře 4:1 na ledě New Yorku Islanders. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich plnil na straně poražených roli náhradního gólmana.

NHL: Philadelphia Flyers at New York Islanders
Zákrok Dana Vladaře v utkání na ledě newyorských IslandersFoto: REUTERS
Reklama

Ve zbývajícím ukání pátečního programu pustil Lukáš Dostál šest branek z 29 střel při prohře Anaheimu 2:6 se St. Louis.

Philadelphia vedla v úvodu druhé třetiny 3:0: O klíčový náskok se trefami postarali Owen Tippett, Alex Bump a Matvej Mičkov. Vladař přišel o čisté konto ve 36. minutě, když si na přihrávku z rohu kluziště sjel Jean-Gabriel Pageau a zblízka se prosadil střelou nad vyrážečku. Ve třetí třetině zastavil český brankář všech osm střel a výhru Philadelphie pojistil Travis Sanheim.

Vladař neměl v úvodní třetině moc práce, šly na něj pouze dvě střely. Ve druhé části ale Islanders soupeře zatlačili a zhruba v polovině zápasu vytáhl český brankář v krátkém sledu tři výborné zákroky. Pomohl tím Flyers udržet třígólový náskok.

„Především chci pochválit kluky, v poslední době hrají velmi dobrý hokej,“ řekl Vladař, který při předchozím startu inkasoval ve Washingtonu pětkrát z 22 střel. „Na mně je, abych byl připravený. Posledně jsem tým nepodržel, snažil jsem se z toho poučit. Zůstal jsem pozitivní a soustředil se na každou další střelu. Ale jak už jsem říkal: kluci teď hrají neuvěřitelně,“ dodal.

Reklama
Reklama

Trenér Islanders Patrick Roy bral špatný vstup týmu na sebe. „Mou prací je připravit mužstvo na zápas. Jsme v tom spolu. Za ostudu v první třetině můžu částečně i já,“ řekl Roy, který si vybral v 16. minutě po druhém gólu oddechový čas. „Pak už byli lepší ve všech aspektech. Soupeři jsme dovolili ve zbývajících dvou třetinách už jen devět střel. Líbilo se mi, jak jsme na špatný začátek zareagovali,“ konstatoval.

Islanders v závěru hráli přes sedm minut bez brankáře. V šesti bruslařích za celou tu dobu kupodivu neinkasovali, ale moc šancí si nevytvořili.

Philadelphia je ve vyrovnané Východní konferenci až jedenáctá, ale bodově se vyrovnala osmé Ottawě, která drží poslední postupové místo do play off. Islanders, kteří prohráli potřetí v řadě, mají o bod víc a zůstali sedmí.

Anaheim otevřel ve druhé minutě po trefě Ryana Poehlinga skóre, ale St. Louis rychle otočilo. Z úniku vyrovnal Robert Thomas a přesilovou hru využil Dylan Holloway střelou z pravého kruhu. Domácí ještě odpověděli zásluhou Jeffreyho Viela, ale brzy kontroval Jonatan Berggren z mezikruží.

Reklama
Reklama

St. Louis odskočilo v prostřední části na 5:2. Pius Suter zakončil akci do prázdné branky a poté zvýšil Colton Parayko střelou z pravého kruhu. Skóre završil Holloway z přesilové hry. Dostál tak inkasoval šest branek podruhé v sezoně.

St. Louis vyhrálo v Anaheimu i před necelým měsícem 4:0. „Byly to dva z našich pěti nejlepších výkonů v sezoně,“ řekl kouč Jim Montgomery. Popsal i tajemství úspěchu: „Hráli jsme rychle a chytře s pukem. Nenutili jsme se ve středním pásmu do ničeho složitého, protože jsou tam silní. Dobře čtou hru, zachytávají puky a těží z přečíslení. To se nám dařilo eliminovat.“

Blues se přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play off. Z 11. příčky ztrácejí tři body na osmé San Jose. Anaheim je pátý. Do konce základní části zbývá týmům odehrát už jen pět až osm utkání.

NHL:

Reklama
Reklama

NY Islanders - Philadelphia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 36. Pageau - 14. Tippett, 16. Bump, 23. Mičkov, 50. Sanheim. Střely na branku: 22:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Bump, 3. Sanheim (všichni Philadelphia).

Anaheim - St. Louis 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

Branky: 2. Poehling, 17. Viel - 12. a 42. Holloway, 6. Thomas, 19. Berggren, 24. Suter, 37. Parayko. Střely na branku: 27:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 79,3 procenta. Diváci: 14.010. Hvězdy zápasu: 1. Broberg, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. Poehling (Anaheim).

Reklama
Reklama

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

75

47

6

22

274:210

100

2.

Buffalo

76

46

8

22

264:225

100

3.

Montreal

75

44

10

21

265:236

98

4.

Boston

76

43

8

25

257:235

94

5.

Ottawa

75

39

10

26

251:231

88

6.

Detroit

75

40

8

27

220:225

88

7.

Florida

75

37

3

35

224:248

77

8.

Toronto

76

32

13

31

236:268

77

Metropolitní divize:

Reklama
Reklama

1.

x-Carolina

75

48

6

21

268:219

102

2.

Pittsburgh

76

38

16

22

266:244

92

3.

NY Islanders

77

42

5

30

223:225

89

4.

Columbus

76

38

12

26

240:236

88

5.

Philadelphia

76

38

12

26

226:230

88

6.

Washington

76

38

9

29

241:230

85

7.

New Jersey

75

39

2

34

212:230

80

8.

NY Rangers

76

31

9

36

217:236

71

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

74

49

10

15

283:193

108

2.

x-Dallas

76

45

12

19

258:209

102

3.

x-Minnesota

75

42

12

21

247:218

96

4.

Utah

75

39

6

30

241:214

84

5.

Nashville

75

35

9

31

225:250

79

6.

St. Louis

75

32

12

31

202:236

76

7.

Winnipeg

75

32

12

31

213:231

76

8.

Chicago

76

27

14

35

196:251

68

Pacifická divize:

1.

Edmonton

76

39

9

28

264:252

87

2.

Anaheim

76

41

5

30

254:266

87

3.

Vegas

76

34

16

26

242:239

84

4.

San Jose

74

36

7

31

228:261

79

5.

Los Angeles

75

30

19

26

201:228

79

6.

Seattle

74

32

11

31

208:233

75

7.

Calgary

75

31

8

36

194:240

70

8.

Vancouver

75

22

8

45

197:288

52

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

Reklama
Reklama
Reklama