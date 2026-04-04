Vladař byl dlouho téměř bez práce. Za tu ostudu můžu i já, kál se slavný trenér

Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 21 zákroky k výhře 4:1 na ledě New Yorku Islanders. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich plnil na straně poražených roli náhradního gólmana.
Ve zbývajícím ukání pátečního programu pustil Lukáš Dostál šest branek z 29 střel při prohře Anaheimu 2:6 se St. Louis.
Philadelphia vedla v úvodu druhé třetiny 3:0: O klíčový náskok se trefami postarali Owen Tippett, Alex Bump a Matvej Mičkov. Vladař přišel o čisté konto ve 36. minutě, když si na přihrávku z rohu kluziště sjel Jean-Gabriel Pageau a zblízka se prosadil střelou nad vyrážečku. Ve třetí třetině zastavil český brankář všech osm střel a výhru Philadelphie pojistil Travis Sanheim.
Vladař neměl v úvodní třetině moc práce, šly na něj pouze dvě střely. Ve druhé části ale Islanders soupeře zatlačili a zhruba v polovině zápasu vytáhl český brankář v krátkém sledu tři výborné zákroky. Pomohl tím Flyers udržet třígólový náskok.
„Především chci pochválit kluky, v poslední době hrají velmi dobrý hokej,“ řekl Vladař, který při předchozím startu inkasoval ve Washingtonu pětkrát z 22 střel. „Na mně je, abych byl připravený. Posledně jsem tým nepodržel, snažil jsem se z toho poučit. Zůstal jsem pozitivní a soustředil se na každou další střelu. Ale jak už jsem říkal: kluci teď hrají neuvěřitelně,“ dodal.
Trenér Islanders Patrick Roy bral špatný vstup týmu na sebe. „Mou prací je připravit mužstvo na zápas. Jsme v tom spolu. Za ostudu v první třetině můžu částečně i já,“ řekl Roy, který si vybral v 16. minutě po druhém gólu oddechový čas. „Pak už byli lepší ve všech aspektech. Soupeři jsme dovolili ve zbývajících dvou třetinách už jen devět střel. Líbilo se mi, jak jsme na špatný začátek zareagovali,“ konstatoval.
Islanders v závěru hráli přes sedm minut bez brankáře. V šesti bruslařích za celou tu dobu kupodivu neinkasovali, ale moc šancí si nevytvořili.
Philadelphia je ve vyrovnané Východní konferenci až jedenáctá, ale bodově se vyrovnala osmé Ottawě, která drží poslední postupové místo do play off. Islanders, kteří prohráli potřetí v řadě, mají o bod víc a zůstali sedmí.
Anaheim otevřel ve druhé minutě po trefě Ryana Poehlinga skóre, ale St. Louis rychle otočilo. Z úniku vyrovnal Robert Thomas a přesilovou hru využil Dylan Holloway střelou z pravého kruhu. Domácí ještě odpověděli zásluhou Jeffreyho Viela, ale brzy kontroval Jonatan Berggren z mezikruží.
St. Louis odskočilo v prostřední části na 5:2. Pius Suter zakončil akci do prázdné branky a poté zvýšil Colton Parayko střelou z pravého kruhu. Skóre završil Holloway z přesilové hry. Dostál tak inkasoval šest branek podruhé v sezoně.
St. Louis vyhrálo v Anaheimu i před necelým měsícem 4:0. „Byly to dva z našich pěti nejlepších výkonů v sezoně,“ řekl kouč Jim Montgomery. Popsal i tajemství úspěchu: „Hráli jsme rychle a chytře s pukem. Nenutili jsme se ve středním pásmu do ničeho složitého, protože jsou tam silní. Dobře čtou hru, zachytávají puky a těží z přečíslení. To se nám dařilo eliminovat.“
Blues se přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play off. Z 11. příčky ztrácejí tři body na osmé San Jose. Anaheim je pátý. Do konce základní části zbývá týmům odehrát už jen pět až osm utkání.
NHL:
NY Islanders - Philadelphia 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Branky: 36. Pageau - 14. Tippett, 16. Bump, 23. Mičkov, 50. Sanheim. Střely na branku: 22:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Bump, 3. Sanheim (všichni Philadelphia).
Anaheim - St. Louis 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)
Branky: 2. Poehling, 17. Viel - 12. a 42. Holloway, 6. Thomas, 19. Berggren, 24. Suter, 37. Parayko. Střely na branku: 27:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 79,3 procenta. Diváci: 14.010. Hvězdy zápasu: 1. Broberg, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. Poehling (Anaheim).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
75
47
6
22
274:210
100
2.
Buffalo
76
46
8
22
264:225
100
3.
Montreal
75
44
10
21
265:236
98
4.
Boston
76
43
8
25
257:235
94
5.
Ottawa
75
39
10
26
251:231
88
6.
Detroit
75
40
8
27
220:225
88
7.
Florida
75
37
3
35
224:248
77
8.
Toronto
76
32
13
31
236:268
77
Metropolitní divize:
1.
x-Carolina
75
48
6
21
268:219
102
2.
Pittsburgh
76
38
16
22
266:244
92
3.
NY Islanders
77
42
5
30
223:225
89
4.
Columbus
76
38
12
26
240:236
88
5.
Philadelphia
76
38
12
26
226:230
88
6.
Washington
76
38
9
29
241:230
85
7.
New Jersey
75
39
2
34
212:230
80
8.
NY Rangers
76
31
9
36
217:236
71
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
74
49
10
15
283:193
108
2.
x-Dallas
76
45
12
19
258:209
102
3.
x-Minnesota
75
42
12
21
247:218
96
4.
Utah
75
39
6
30
241:214
84
5.
Nashville
75
35
9
31
225:250
79
6.
St. Louis
75
32
12
31
202:236
76
7.
Winnipeg
75
32
12
31
213:231
76
8.
Chicago
76
27
14
35
196:251
68
Pacifická divize:
1.
Edmonton
76
39
9
28
264:252
87
2.
Anaheim
76
41
5
30
254:266
87
3.
Vegas
76
34
16
26
242:239
84
4.
San Jose
74
36
7
31
228:261
79
5.
Los Angeles
75
30
19
26
201:228
79
6.
Seattle
74
32
11
31
208:233
75
7.
Calgary
75
31
8
36
194:240
70
8.
Vancouver
75
22
8
45
197:288
52
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte
