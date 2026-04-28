Vladař dostal další kuriozní gól, Pittsburgh si díky němu vybojoval šesté utkání

Philadelphia s Danielem Vladařem v brance prohrála v 1. kole play off NHL v Pittsburghu 2:3. Nevyužila druhý mečbol a v sérii vede už jen 3:2.
Osmadvacetiletý český gólman inkasoval třikrát z 21 střel. Poprvé už v 3. minutě utkání, když fanoušky domácích Penguins potěšil Švéd Elmer Söderblom.
Do dvoubrankového vedení poslal Pittsburgh v čase 23:17 Connor Dewar. Jenže Philadelphia zareagovala hned o dvanáct sekund později, když se při svém prvním startu v rámci vyřazovacích bojů gólově prosadil dvaadvacetiletý Alex Bump. A srovnáno na 2:2 bylo na začátku 36. minuty poté, co se z levé strany i díky jemné teči bránícího Erika Karlssona trefil obránce Flyers Travis Sanheim.
Pittsburgh rozhodl o vítězství ještě v druhé třetině, kdy si kuriozní vítězný gól a druhý zásah v sérii připsal veterán Kris Letang. Ten nahodil kotouč na branku od modré čáry, puk se odrazil od zadního mantinelu zpátky do brankoviště, kde si ho nic netušící Vladař sám srazil nohou za brankovou čáru.
Penguins, za které měl dvě asistence při své jubilejní 100. výhře v play off NHL kapitán Sidney Crosby, odvrátili vítězstvím 3:2 i napodruhé konec sezony.
1. kolo play off NHL:
Východní konference - 5. zápas:
Pittsburgh - Philadelphia 3:2 (stav série 2:3).
Prezentace k nezaplacení. Kaliňák chce obnovit slovenský armádní soubor Jánošík
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík, uvedla slovenská média.
Po srážce vlaků v Jakartě zemřelo nejméně 14 lidí, téměř stovka dalších je zraněná
Při pondělní nehodě na předměstí indonéského hlavního města Jakarty narazil dálkový vlak do posledního vagónu stojícího příměstského vlaku. Počet obětí srážky vlaků ve městě Bekasi vzrostl na 14, informovaly agentury Reuters a AP. Zranění utrpělo 84 lidí, vyprošťovací práce nyní podle úřadů skončily.
Týnský chrám i Staroměstská radnice. Lidé v Praze se budou loučit s Potměšilem
Lidé se v úterý mohou na dvou místech v centru Prahy naposledy rozloučit s hercem Janem Potměšilem, který zemřel 16. dubna ve věku 60 let.
Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou
Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.
Trpišovský ztratil moderní glanc. Přehlíží nedostatky, Bořil mu přerostl přes hlavu
Vyhrál základní fázi fotbalové ligy. Mistrovský titul už jeho týmu může vzít jen totální kolaps. Přesto slávistická hvězda trenéra Jindřicha Trpišovského bledne. Sílí dokonce hlasy, že už červenobílému áčku nemá co dát. Pravda, nebo lež?