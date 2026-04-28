Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Vladař dostal další kuriozní gól, Pittsburgh si díky němu vybojoval šesté utkání

ČTK

Philadelphia s Danielem Vladařem v brance prohrála v 1. kole play off NHL v Pittsburghu 2:3. Nevyužila druhý mečbol a v sérii vede už jen 3:2.

Flyers Penguins Hockey
Daniel VladařFoto: CTK
Osmadvacetiletý český gólman inkasoval třikrát z 21 střel. Poprvé už v 3. minutě utkání, když fanoušky domácích Penguins potěšil Švéd Elmer Söderblom.

Do dvoubrankového vedení poslal Pittsburgh v čase 23:17 Connor Dewar. Jenže Philadelphia zareagovala hned o dvanáct sekund později, když se při svém prvním startu v rámci vyřazovacích bojů gólově prosadil dvaadvacetiletý Alex Bump. A srovnáno na 2:2 bylo na začátku 36. minuty poté, co se z levé strany i díky jemné teči bránícího Erika Karlssona trefil obránce Flyers Travis Sanheim.

Pittsburgh rozhodl o vítězství ještě v druhé třetině, kdy si kuriozní vítězný gól a druhý zásah v sérii připsal veterán Kris Letang. Ten nahodil kotouč na branku od modré čáry, puk se odrazil od zadního mantinelu zpátky do brankoviště, kde si ho nic netušící Vladař sám srazil nohou za brankovou čáru.

Penguins, za které měl dvě asistence při své jubilejní 100. výhře v play off NHL kapitán Sidney Crosby, odvrátili vítězstvím 3:2 i napodruhé konec sezony.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia 3:2 (stav série 2:3).

Nejnovější
Trump s manželkou přivítali v Bílém domě krále Karla III. s chotí Camillou

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu a letos oslavuje toto významné výročí.

