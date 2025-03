Vláda rozdávala dotace. Ministři nejvíc diskutovali o 300 milionech na motorky

Vláda schválila podporu pro Velkou cenu České republiky MotoGP do roku 2027, Světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně a případný Evropský olympijský festival mládeže (EYOF), který by se v Libereckém kraji mohl uskutečnit v zimě 2029. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval premiér Petr Fiala.

Pro brněnský závod mistrovství světa silničních motocyklů kabinet schválil po 100 milionech korun na další tři ročníky počínaje tím letošním. NSA je vyplatí Autoklubu ČR. Šampionát se na Masarykův okruh vrátí po pěti letech letos v červenci.

V minulosti jeho konání provázely problémy a premiér prozradil, že právě o této dotaci se na dnešním jednání debatovalo nejvíce.

"Vláda se nakonec ve všech třech případech přiklonila k tomu, že tato podpora byla schválena," doplnil.

Druhou významnou akcí, s jejíž podporu dnes ministři souhlasili, je ženský závod lyžařského Světového poháru v technických disciplínách ve Špindlerově Mlýně.

Ten by se měl do Krkonoš vrátit po třech letech, v předběžném kalendáři Mezinárodní lyžařské federace (FIS) je naplánovaný na leden 2026. Vláda na jeho organizaci přiklepla Svazu lyžařů ČR 56 milionů korun.

Světový pohár se ve Špindlerově Mlýně naposledy uskutečnil v lednu 2023. Kolem financování této akce panovaly pochybnosti, ale nezávislý audit i kontrola NSA zjistily, že hospodaření proběhlo bez porušení zákona.

Na EYOF zatím Český olympijský výbor (ČOV) získal vládní garanci ve výši 175 milionů korun. Ta je nezbytná pro to, aby ČOV mohl vůbec kandidovat na pořádání zimního Evropského olympijského festivalu mládeže v roce 2029.

V únoru představitelé ČOV, Liberce, Libereckého kraje a Technické univerzity Liberec podepsali memorandum o spolupráci ve snaze dostat do regionu významnou multisportovní akci pro reprezentanty od 14 do 18 let.

Zimní vydání EYOF se v Liberci a okolí konalo už v roce 2011. Tehdy zde pozdější trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vyhrála paralelní obří slalom na snowboardu.

Prosadily se i další budoucí hvězdy, slalomář Henrik Kristoffersen a biatlonisté Johannes Thingnes Bö a Laura Dalhmeierová.

Podpora pro tyto významné sportovní akce mimořádné důležitosti půjde z rozpočtu NSA.

"Vláda ČR schvaluje celkový finanční rámec, NSA následně pro každou akci vyhlašuje výzvu, která obsahuje detailní specifikaci podmínek pro konkrétní žadatele," uvedla agentura.