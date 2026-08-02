Viďmanová byla blízko. Drtivě ovládla úvodní set, Ruska jí pak sen rozdupala

Česká tenistka Darja Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S šestnáctiletou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6:1, 1:6, 3:6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách.
Třiadvacetiletá Viďmanová nevyužila šanci korunovat titulem životní vystoupení na turnaji WTA. Ve finále hrála poprvé, v předchozích kolech vyřadila Mexičanku Renatu Zarazúaovou, Američanky Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělku Marinou Bassolsovou.
Moskevská rodačka Viďmanová ve finále přišla sedmkrát o servis, v závěrečné sadě ho udržela jen jednou z pěti gamů. V závěru odvrátila tři mečboly, ale nakonec odešla poražena.
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