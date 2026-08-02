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Sport

Viďmanová byla blízko. Drtivě ovládla úvodní set, Ruska jí pak sen rozdupala

ČTK

Česká tenistka Darja Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S šestnáctiletou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6:1, 1:6, 3:6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách.

Darja Viďmanová
Darja ViďmanováFoto: Profimedia – Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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Třiadvacetiletá Viďmanová nevyužila šanci korunovat titulem životní vystoupení na turnaji WTA. Ve finále hrála poprvé, v předchozích kolech vyřadila Mexičanku Renatu Zarazúaovou, Američanky Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělku Marinou Bassolsovou.

Moskevská rodačka Viďmanová ve finále přišla sedmkrát o servis, v závěrečné sadě ho udržela jen jednou z pěti gamů. V závěru odvrátila tři mečboly, ale nakonec odešla poražena.

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