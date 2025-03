Mostecký okruh, jako ho určitě neznáte. Buggyra natočila pohled ze všech úhlů

Projeďte se po mosteckém okruhu z netradičního pohledu 360stupňové kamery tak, jak ho natočil tým Buggyra při nedávných testech.

Testy vozů Mercedes-AMG GT4 byly součástí přípravy na novou sezonu. V ní tým Buggyra ZM Racing na okruzích vymění účast ve vytrvalostním seriálu 24H Series za starty v GT Cup Series.

Šampionát do loňského roku známý jako Eset Cup se koná na okruzích ve střední Evropě včetně Mostu a Brna.

"Loni jsme v seriálu 24H Series skončili vítězstvím, ale pak jsme čekali, jestli se změní technické regule. To se nestalo, a tak jsme zvolili jiný směr. GT Cup Series známe z minulosti a víme, že nabízí kvalitní závody," vysvětlil ředitel komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Jednou z hlavních tváří letošní sezony bude Adam Lacko. Úkolem evropského šampiona v závodech tahačů na okruzích nebude jen sedět za volantem. Spolu s Aliyyah Kolocovou bude pomáhat i mladým jezdcům Buggyra Academy, mezi nimiž nechybějí Filip Nedoma a Miroslav Mikeš.

"Ve vytrvalostních vám nejde o to vyhrát první zatáčku. Musíte jet s rozvahou a hlavně dojet do cíle. Když je potřeba, šlápnete na plyn. Ale nesmíte to přehnat, jinak se auto do cíle nedostane," popsal Lacko svoji filozofii.

Testovací jízdy v Mostě tento týden odstartovaly přípravu na sezonu, která začne v polovině května na Red Bull Ringu.

Buggyra nasadí dva vozy GT4, přičemž Lacka i Kolocovou v jednotlivých závodech doplní další piloti. Teprve 20letá Kolocová se zároveň bude dál věnovat dálkovým soutěžím.