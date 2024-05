Video: Vášně v Bostonu. Bruins rozčílil klíčový gól, střelec krosčekoval obránce

Hokejisté Bostonu těžce koušou pocit křivdy v klíčovém okamžiku čtvrtého zápasu série play off proti Floridě. Panthers totiž ve třetí třetině vyrovnali po kontroverzní situaci na 2:2, záhy pak přidali vítězný gól, po němž vedou 3:1 na utkání a mají postupový mečbol.

Bruins ve čtvrtém klání vedli i díky trefě českého útočníka Davida Pastrňáka 2:0, a přestože soupeř snížil, dál si hýčkali jednogólový náskok.

Až do 44. minuty.

V ní se při končící přesilovce Floridy puk odrážel před domácí brankou, až se dostal k Samu Bennettovi.

Útočník krosčekem odstrčil bránícího Charlieho Coylea, ten spadl na brankáře Jeremyho Swaymana, čímž Bennett oba protivníky vyřadil ze hry a snadno poslal touš do odkryté klece.

Zatímco kanadský hokejista s parťáky slavil vyrovnávací trefu, Bruins mohutně protestovali.

Štáb Bostonu si vzal trenérskou výzvu, jenže sudí i po přezkoumání videa platnost gólu potvrdili.

"Bennett strčil Coylea na našeho brankáře. Pokud by to neudělal, Coyle by mohl puk odehrát, nebo brankář zasáhnout. Takhle se nestalo ani jedno a on měl při zakončení jednoduchou práci," rozčiloval se kouč Bruins Jim Montgomery.

"Nemohl jsem v té situaci vůbec chytat. Kluci u videa by si nebrali výzvu, pokud by si nebyli jistí. Nevím, proč to nevyšlo," nechápal ani Swayman rozhodnutí arbitrů.

Zato Bennett si byl samozřejmě jistý, že žádný přestupek proti pravidlům nespáchal a verdikt rozhodčích bral jako jasný.

"Vůbec mě to nepřekvapilo. Pískli to dobře. Ve chvíli, kdy jsem puk uklízel do sítě, neměl Swayman šanci se k němu dostat. A je jedno, jestli Charlie Coyle na něj spadl, anebo ne," citoval střelce web nhl.com.

Omráčený Boston navíc kvůli neúspěšné trenérské výzvě hrál znovu v oslabení, které sice "přežil", rozjetá Florida ovšem udeřila chvíli na to, a Pastrňák a spol. už nedokázali na gól Aleksandra Barkova reagovat.

Po výhře 3:2 tak vedou Panthers v semifinálové sérii Východní konference 3:1 na zápasy a mají tři mečboly, zatímco Bruins stojí jediný duel od vyřazení.