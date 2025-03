Video: Takhle opět udeřilo Schickovo kladivo. Velká fotbalová show, řekl český hrdina

Podívejte se na sestřih úchvatného zápasu německé fotbalové ligy, v němž Leverkusen v neděli zvítězil 4:3 ve Stuttgartu, ač ještě v 88. minutě prohrával o dva góly. Vítěznou trefu Bayeru zařídil ve čtvrté minutě nastavení český útočník Patrik Schick.

Prohrávali 0:2 a 1:3, přesto se fotbalisté Leverkusenu nevzdali. "Pořád jsme věřili," prohlásil Schick v televizním rozhovoru po utkání. "Pořád jsme věřili, že i když to je 0:2, můžeme to dokázat," doplnil.

Právě jeho trefa zápas nakonec rozsekla. Bayer prohrával ve 48. minutě 0:2, pak sice snížil, jenže zase ho uzemnil vlastní gól Xhaky.

V 67. minutě dostal hosty na dostřel Hincapie, dvě minuty před vypršením základní hrací doby srovnal "vlastňákem" i na druhé straně stuttgartský Stiller.

Uspokojení ze smazání dvougólového náskoku a bodu ze stadionu silného soupeře? Kdepak. Leverkusenu remíza nestačila, rozhodl se nespekulovat a hnát se za vítězstvím.

"Po snížení na 2:3 jsem cítil, že hráči věří, že se můžeme vrátit do zápasu. A když jsme dali třetí gól, neviděl jsem nic, co by mohlo tým zastavit," rozplýval se kouč Xabi Alonso.

"Věděl jsem, že půjdou za čtvrtou trefou, protože jsme potřebovali vyhrát. A chtěli jsme vyhrát. Do poslední minuty jsme projevili vítězného ducha," pochvaloval si trenér.

Obrovskou euforii odšpuntoval v nastavení Schick, jenž hlavou zatloukl do sítě centr Frimponga.

"Úžasný zápas pro fanoušky, pro lidi na stadionu. Velká fotbalová show," vydechl český kanonýr.

"Dali jsme do toho všechno, abychom pořád měli šanci a mohli bojovat," zmínil Schick naději na titul.

Obhájci trofeje snížili náskok vedoucího Bayernu Mnichov na šest bodů, protože bavorský velkoklub jen remizoval s Unionem Berlín 1:1.

"Trošku jsme se přiblížili. Potřebovali jsme to, zbývá osm kol, osm zápasů. Musíme se pokusit jich vyhrát, co nejvíc to půjde. Uvidíme, co se stane," podotkl Alonso. "Nemáme to ve svých rukách, ale zkusíme jim to udělat co nejtěžší," slíbil španělský stratég.

Stejně jako jiné soutěže si teď i Bundesliga odpočine díky reprezentační přestávce. "Určitě je hodně důležité, že jsme před pauzou vyhráli. Do poslední části půjdeme s dobrou atmosférou a energií," liboval si Alonso.

K národnímu týmu si odskočí i Schick. Do českého elitního výběru se vrací poté, co dva podzimní srazy vynechal. Přijede coby druhý nejlepší střelec Bundesligy, gól do sítě Stuttgartu byl jeho už 17. trefou v tomto ročníku soutěže.

Víc jich má na kontě jen mnichovský Harry Kane, jenž si připsal 21 gólů, devět z nich ovšem zaznamenal z penalt. Schick si z pokutové značky nepomohl ani jednou.