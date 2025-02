Video: Fanoušek Kladna napadl hráče Třince. Pohled "zlého muže" ho zahnal k útěku

Hokejisté Kladna doma v důležitém utkání 46. kola extraligy podlehli Třinci 1:2 a spadli na poslední místo tabulky. To nejspíš neunesl jeden z fanoušků Rytířů, který zcela neomluvitelným způsobem napadl hostující hráče při odchodu do šaten.

Podle záběrů z videa O2 TV Sport hodil muž v brýlích a s kladenským kulichem po třineckém útočníkovi Petru Sikorovi zblízka zřejmě kelímek od pití. Svého spoluhráče se okamžitě zastal Daniel Kurovský.

Po muži za zábradlím se natáhl a chtěl si s ním situaci vyříkat. Ke svému překvapení vzápětí schytal od fanouška facku přes helmu. Hráz mezi oběma v tu chvíli tvořilo několik dětí.

To už procházel kolem obránce Richard Nedomlel, třinecký "zlý muž", který patří mezi nejtvrdší zadáky extraligy a pravidelně se umisťuje v popředí statistiky Radegast index.

Stačil jeho přísný pohled a několik slov, aby se fanoušek stáhl do třetí řady a posléze se dal na útěk. Celý incident zaznamenal jeden ze členů ochranky v reflexní vestě a volal si na místo posily.

S identifikací útočníka pomáhal další třinecký hráč Jakub Jeřábek, navíc i vzhledem ke kamerovému záznamu lze očekávat, že neujde trestu.

Fanoušek si chtěl svou zlost vybít na Sikorovi, bronzovém medailistovi z nedávného mistrovství světa juniorů. Ten přispěl k výhře na kladenském ledě gólem a ve třetí třetině získal pro Třinec dlouhou přesilovku po faulu loktem od domácího Tomáše Hanouska.

V přesilovce potom Sikora přihrávkou připravil vítězný gól Ocelářů pro Martina Růžičku.

Mladý útočník se stal hromosvodem frustrace fanoušků rovněž na zmíněném šampionátu juniorů. Také tam byl ve čtvrtfinále s domácí Kanadou faulován a Češi přesilovku využili, načež došli k postupu.

Na Sikoru od té doby až do konce turnaje Kanaďané hromadně bučeli.

Po návratu do extraligy pomáhá úřadujícím mistrům z těžké situace. Třinec ukořistil v Kladně čtvrtou výhru v řadě a přibližuje se k postupu do předkola play off.

Rytíři se naopak propadli na poslední příčku, ale šest kol před koncem mají stejný počet bodů jako dvanáctá Olomouc a třinácté Vítkovice.