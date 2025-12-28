Přeskočit na obsah
Benative
28. 12. Bohumila
Sport

Vémola před zadržením kupoval nemovitosti. Investoval desítky milionů

Sport

Zápasník MMA Karlos Vémola, kterého den před Vánoci zadržela policie, nakoupil v letošním roce desítky bytů za desítky milionů korun. Ve vazbě je kvůli obvinění z drogové činnosti.

Karlos Vémola
Karlos VémolaFoto: Viet Tran
Podle zjištění serveru Idnes.cz nakupoval Vémola většinou na úvěr. Jako v případě domu v ulici Na Samotě na pražském Proseku za cenu 27 milionů korun.

Sám čtyřicetiletý zápasník o tom mluvil v říjnu v podcastu Realitní bubliny.

"Snažím se to držet tak, aby mě to moc nestálo. Zatím se mi to daří financovat z bank, takže to nejsou moje peníze. V bytovce na Proseku za 27 milionů je osm bytů a dva nebyty,“ prozradil tehdy Vémola.

"Žiji v tom, že můj táta dlouhé roky dělal na dráze a ten důchod po 40 letech není nic moc. Já jsem ve 40 přestal dělat a doufám, že za těch dvacet let nebudu spoléhat na důchod,“ dodal.

Vedle toho nakupoval byty v Úpici a pozemky v Mladé Boleslavi a Bakově.

Ve vazbě si vyslechl obvinění ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu, což je kvalifikace odpovídající nejpřísnějšímu odstavci, podle kterého mu hrozí 10 až 18 let vězení.

V pátek se ke kauze vyjádřil prostřednictvím Instagramu. „Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.

