Velký úspěch Hrubého. Jako druhý český golfista prošel cutem na elitním okruhu

Golfista Petr Hrubý prošel na turnaji v Myrtle Beach v USA poprvé na PGA Tour cutem a víkendová kola si zahraje jako druhý Čech historie po Jiřím Zuskovi. Tomu se to povedlo na elitním zámořském okruhu v březnu roku 2023.
Hrubý postoupil přesně na ránu. Zatímco ve čtvrtek zahrál tři rány pod par, o den později normu o tři údery překročil a v polovině turnaje se dělí o 65. místo.
Pětadvacetiletý Hrubý do hlavní soutěže v Jižní Karolíně postoupil z kvalifikace stejně jako při prvním startu na PGA loni v červenci v Silvisu. Tehdy na John Deere Classic cutem neprošel o jedinou ránu. Nyní v Myrtle Beach byl po prvním kole sedmnáctý, skóre 68 zapsal podobně jako například vítěz pěti majorů Američan Brooks Koepka. V pátek potřeboval český golfista 74 ran.
V čele Myrtle Beach Classic je se skóre -10 Angličan Aaron Rai. Ten patří k hlavním favoritům, protože je coby 42. hráč světového žebříčku nejvýše postaveným účastníkem při souběžně hraném a výrazně lépe dotovaném turnaji Truist Championship v Charlotte.
Zuska před třemi lety jako amatér obsadil v Portoriku 54. místo. Vedle něj a Hrubého na PGA Tour startovali z Čechů už jen Filip Jakubčík.
