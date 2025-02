Velký skok k titulu pro Slavii. Vyhrála v Plzni a na čele má polštář třinácti bodů

Fotbalisté Slavie ve šlágru 23. kola první ligy zvítězili v Plzni 3:1 a výrazně se přiblížili zisku titulu. Na vedoucí příčce tabulky mají před druhými Západočechy náskok již 13 bodů, o skóre zpět je třetí Sparta.

Hosty poslal už ve druhé minutě do vedení Tomáš Chorý. V 19. minutě srovnal z penalty Pavel Šulc, ale ještě do pauzy proměnil pokutový kop i Chorý, který prožil mimořádně povedený návrat do někdejšího působiště, odkud loni v létě zamířil do Edenu. Pojistku přidal hned po přestávce Igoh Ogbu.

Slavia porazila v lize Plzeň potřetí za sebou a pokaždé jí přitom dala tři branky. Ve Štruncových sadech nicméně v nejvyšší soutěži zvítězila poprvé po třech zápasech. Červenobílí vyhráli podeváté z posledních 10 ligových duelů.

Plzeň, jediný český zástupce ve vyřazovací fázi pohárů, v jarní části nejvyšší soutěže utrpěla druhou porážku a nenavázala na čtvrteční vítězství 3:0 nad Ferencvárosem Budapešť a postup do osmifinále Evropské ligy.

Zatímco Slavia nastoupila v očekávané nejsilnější sestavě i s dvěma bývalými plzeňskými oporami Chorým a brankářem Staňkem, domácím kvůli trestu za osm žlutých karet chyběl obránce Jemelka.

Na jeho post na levém stoperu se přesunul Dweh a do zahajovací jedenáctky se dostal jeden z kapitánů Hejda. Kvůli zranění Viktorii scházel Adu a jen na lavičce začal uzdravený útočník Durosinmi, který před týdnem dvěma góly zařídil vítězství 2:0 v Teplicích.

Chorý hned v druhé minutě otevřel skóre. Schranzovu střelu zblokovala obrana přímo do běhu k Douděrovi a jeho přízemní centr před branku poslal český reprezentant po 105 sekundách od výkopu sám před Jedličkou do sítě. Vzhledem k plzeňské minulosti gól neslavil a předvedl omluvné gesto.

Západočeši se z inkasované branky oklepali. Červovu střelu ještě vyrazil Staněk, ale v 19. minutě už domácí srovnali. Sudí Rouček po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace zjistil, že Zima ve vlastním vápně zahrál rukou a Slavia poprvé v ligové sezoně čelila penaltě. Šulc z pokutového kopu proti bývalému spoluhráči nezaváhal a skóroval podeváté v ročníku nejvyšší soutěže.

Poté se dlouho hrálo bez šancí, až v 41. minutě dostala výhodu penalty i Slavia poté, co Vašulín ve vlastní šestnáctce špatně načasoval výskok a rovněž zahrál rukou.

Chorý proměnil i desátý pokutový kop v ligové kariéře a coby nejlepší slávistický střelec sezony zaokrouhlil počet gólů v ročníku nejvyšší soutěže na deset. Reprezentační útočník skóroval dvakrát v jednom ligovém duelu posedmé.

Pražané navíc začali dobře i po pauze a také v druhém dějství skóroval hned ve druhé minutě. Na rohový kop v podání Zafeirise, slavícího 22. narozeniny, si naskočil Ogbu a zády k brance hlavou zvýšil. Nigerijský stoper si připsal teprve druhý gól v české lize.

Na opačné straně se protáhl po pravé straně do vápna Memič, ale Červ v tísni a pádu zamířil vedle. Trenér Viktorie Koubek, který v minulosti vedl Slavii, v 65. minutě zkusil oživit hru trojitým střídáním, ale jeho svěřenci se k šancím dál prakticky vůbec nedostávali. Jako by na ně postupem času začala doléhat i únava z toho, že na rozdíl od soupeře absolvovali ve čtvrtek zápas v evropských pohárech.

Čtvrthodinu před koncem ještě udržel Viktorii zbytky nadějí brankář Jedlička, který vyškrábl přízemní střelu plzeňského rodáka Provoda. Na opačné straně hlavou zamířil nad střídající Durosinmi.

Už v nastavení postupovali slávisté do přečíslení, Chorý se ale premiérového hattricku v ligové kariéře nedočkal. Hosty to nemuselo mrzet, Viktorii připravili první domácí porážku v nejvyšší soutěži po 16 zápasech.

23. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 1:3 (1:2)

Branky: 19. Šulc z pen. - 2. a 42. z pen. Chorý, 47. Ogbu. Rozhodčí: Rouček - Paták, Kubr - Všetečka (video). ŽK: Ogbu. Diváci: 11.113.

Sestavy:

Plzeň: Jedlička - Markovič (82. Doski), Hejda, Dweh - Memič, Červ (65. Panoš), Kalvach, Cadu (65. Havel) - Šulc - Vydra, Vašulín (65. Durosinmi). Trenér: Koubek.

Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra, Oscar, Zafeiris (57. Moses), Diouf - Schranz (68. Kušej), Provod (85. Lingr) - Chorý. Trenér: Trpišovský.