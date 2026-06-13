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Sport

Velkolepý start domácích. USA rozhodly proti Paraguayi už v první půli

ČTK

Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna.

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Paraguay
Folarin Balogun slaví se spoluhráči gól proti Paraguay na MS 2026.Foto: REUTERS
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Ve druhém duelu skupiny D se v neděli od 06:00 SELČ ve Vancouveru utká Austrálie s Tureckem. Výhra Spojených států znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.

Američané od začátku utkání dominovali a už v sedmé minutě šli do vedení. Pulisic přešel přes dva hráče, posunul míč na McKennieho a jeho přihrávku před bránu si srazil do vlastní sítě Bobadilla.

Aktivní Pulisic byl i u další branky v 31. minutě, kdy utekl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Baloguna a ten zakončil technicky k tyči. Útočník Monaka navázal na gól z listopadového přípravného utkání proti Paraguayi, v němž zařídil výhru 2:1.

Další velké šance měli Richards s Tillmanem, domácí se však dočkali až v závěru nastaveného času. Tillman kolmicí vybídl Baloguna, který se nekompromisní ranou do horního rohu stal prvním dvougólovým střelcem šampionátu.

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Trenér Pochettino si za příznivého stavu o poločasové pauze mohl dovolit vystřídat nejlepšího hráče úvodního dějství Pulisice. Paraguayci se po změně stran přece jen mírně zvedli a při návratu na elitní turnaj po 16 letech se dočkali i branky. V 73. minutě Maurício zužitkoval Encisovu přihrávku a vstřelil premiérový gól v reprezentaci.

Na víc už se Paraguay nezmohla, naopak brankář Gill musel vytáhnout skvělé zákroky proti Tillmanovi a Weahovi. Na Reynův obstřel vnějším nártem z osmé minuty nastavení ale dosáhnout nemohl. USA zdolaly dnešního soupeře počtvrté za sebou.

Pro Paraguay je vysoká porážka komplikací i vzhledem k novému formátu rozšířeného mistrovství za účasti 48 týmů. Kromě prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze i nejlepších osm mužstev ze třetích míst, podstatné je proto i skóre. V dalším zápase čeká jihoamerický celek za týden v sobotu Turecko, výkop je naplánován na 5:00 SELČ. USA se utkají v pátek od 21:00 SELČ s Austrálií.

Mistrovství světa ve fotbale:

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Skupina D (Los Angeles):

USA - Paraguay 4:1 (3:0)

Branky: 31. a 45.+5 Balogun, 7. vlastní Bobadilla, 90.+8 Reyna - 73. Maurício. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries (všichni Niz.) - Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Adams - Cáceres, Almirón, G. Gómez, Arce, Alonso. Diváci: 70.492.

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, A. Robinson - Adams, Tillman (82. Reyna) - Dest (72. Weah), McKennie, Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi). Trenér: Pochettino.

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Paraguay: Gill - Cáceres (79. Velázquez), G. Gómez, Alderete, Alonso - D. Gómez (79. Kaku), Cubas, Bobadilla (46. Maurício), Almirón (79. Sosa) - Sanabria (62. Arce), Enciso. Trenér: Alfaro.

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