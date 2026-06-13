Velkolepý start domácích. USA rozhodly proti Paraguayi už v první půli

Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna.
Ve druhém duelu skupiny D se v neděli od 06:00 SELČ ve Vancouveru utká Austrálie s Tureckem. Výhra Spojených států znamená, že do šampionátu vstoupila bodovým ziskem i třetí pořadatelská země. Mexiko zdolalo 2:0 Jihoafrickou republiku a Kanada remizovala 1:1 s Bosnou a Hercegovinou.
Američané od začátku utkání dominovali a už v sedmé minutě šli do vedení. Pulisic přešel přes dva hráče, posunul míč na McKennieho a jeho přihrávku před bránu si srazil do vlastní sítě Bobadilla.
Aktivní Pulisic byl i u další branky v 31. minutě, kdy utekl po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Baloguna a ten zakončil technicky k tyči. Útočník Monaka navázal na gól z listopadového přípravného utkání proti Paraguayi, v němž zařídil výhru 2:1.
Další velké šance měli Richards s Tillmanem, domácí se však dočkali až v závěru nastaveného času. Tillman kolmicí vybídl Baloguna, který se nekompromisní ranou do horního rohu stal prvním dvougólovým střelcem šampionátu.
Trenér Pochettino si za příznivého stavu o poločasové pauze mohl dovolit vystřídat nejlepšího hráče úvodního dějství Pulisice. Paraguayci se po změně stran přece jen mírně zvedli a při návratu na elitní turnaj po 16 letech se dočkali i branky. V 73. minutě Maurício zužitkoval Encisovu přihrávku a vstřelil premiérový gól v reprezentaci.
Na víc už se Paraguay nezmohla, naopak brankář Gill musel vytáhnout skvělé zákroky proti Tillmanovi a Weahovi. Na Reynův obstřel vnějším nártem z osmé minuty nastavení ale dosáhnout nemohl. USA zdolaly dnešního soupeře počtvrté za sebou.
Pro Paraguay je vysoká porážka komplikací i vzhledem k novému formátu rozšířeného mistrovství za účasti 48 týmů. Kromě prvních dvou celků z každé skupiny projde do vyřazovací fáze i nejlepších osm mužstev ze třetích míst, podstatné je proto i skóre. V dalším zápase čeká jihoamerický celek za týden v sobotu Turecko, výkop je naplánován na 5:00 SELČ. USA se utkají v pátek od 21:00 SELČ s Austrálií.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina D (Los Angeles):
USA - Paraguay 4:1 (3:0)
Branky: 31. a 45.+5 Balogun, 7. vlastní Bobadilla, 90.+8 Reyna - 73. Maurício. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries (všichni Niz.) - Cerro Grande (video, Šp.). ŽK: Adams - Cáceres, Almirón, G. Gómez, Arce, Alonso. Diváci: 70.492.
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, A. Robinson - Adams, Tillman (82. Reyna) - Dest (72. Weah), McKennie, Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi). Trenér: Pochettino.
Paraguay: Gill - Cáceres (79. Velázquez), G. Gómez, Alderete, Alonso - D. Gómez (79. Kaku), Cubas, Bobadilla (46. Maurício), Almirón (79. Sosa) - Sanabria (62. Arce), Enciso. Trenér: Alfaro.
ŽIVĚ Plavba Hormuzem bude trvale bezplatná, slibuje Trump po dohodě s Íránem
Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní "strážce Blízkého východu" výměnou za pětinu příjmů regionu.
ŽIVĚ Rusko v noci útočilo na Ukrajinu, klášter v Kyjevě je v plamenech
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
Komu MS vlastně slouží? Slavný trenér ostře pálí do šampionátu, zdaleka není sám
Kdo by ještě nedávno vyřkl, že fotbal se hraje na čtvrtiny, vysloužil by si přinejmenším úšklebky. V případě aktuálního mistrovství světa by ale měl pravdu. Místo dvou poločasů nyní vidíme v podstatě čtyři čtvrtiny. A má to zásadní důsledky, komerční i fotbalové.
„Nastartujte motory. Ať teče ropa!“ Trump dohodl mír s Íránem, blokáda Hormuzu skončí
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf dnes oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Všechny podrobnosti zatím nejsou známy. Premiér Šaríf uvedl, že oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Jeho slova posléze potvrdili americký prezident Donald Trump a íránští představitelé.