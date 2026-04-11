11. 4. Izabela
Velkolepé finále v Monte Carlu. Alcaraz si to se Sinnerem rozdá o světový trůn

ČTK

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner se v nedělním finále turnaje Masters v Monte Carlu utkají v prvním letošním vzájemném duelu nejen o titul, ale i o pozici světové jedničky.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Carlos AlcarazFoto: REUTERS
Španělský obhájce trofeje i prvního místa v žebříčku zdolal na monacké antuce domácího favorita Valentina Vacherota 6:4, 6:4. Jeho italský vyzyvatel, jenž usiluje o návrat na tenisový trůn, v semifinále vyřadil stejně jako na předchozích dvou turnajích Masters v Indian Wells a Miami světovou trojku Alexandera Zvereva. Německého rivala porazil 6:1, 6:4 a finále si v Monte Carlu zahraje poprvé v kariéře.

Vládci současného tenisu se spolu utkají celkově po sedmnácté. V bilanci vzájemných zápasů vede dvaadvacetiletý Alcaraz 10:6. Poslední měření sil ale vloni na Turnaji mistrů pro sebe rozhodl o dva roky starší Sinner. Na antuce vede Španěl 3:1.

Sinner vstoupil do zápasu razantní a přesnou hrou a rychle se ujal vedení 4:0. Soupeři nedal prakticky šanci a úvodní set uzavřel za 35 minut na returnu. Ve druhé sadě byl čtyřnásobný grandslamový šampion na podání i nadále takřka neomylný a ve svých gamech ztratil jen dva fiftýny. V koncovce pak potrestal jediné zaváhání soupeře, v desátém gamu proměnil i čtvrtý nabídnutý brejkbol v zápase a duel ukončil. Zvereva porazil poosmé v řadě, popáté za sebou navíc bez ztráty setu.

Na turnajích Masters Sinner drží od loňského triumfu v Paříži sérii 21 výher. Do finále všech prvních tří akcí elitní kategorie v sezoně postoupil jako čtvrtý hráč historie - před ním to dokázali jen Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Alcaraz ukončil historické tažení Vacherota, který se v Monte Carlu dostal do semifinále jako první reprezentant knížectví. S Monačanem sehrál vyrovnanou partii, nakonec ale v bouřlivé kulise za necelou hodinu a půl potvrdil roli favorita. První set Španěl získal díky využití jediného brejkbolu, ve druhém sice rovněž jednou přišel o podání, na returnu ale uspěl dvakrát a připsal si 17. vítězství v řadě na antuce.

Vacherot se mezi elitu vyšvihl loňským šokujícím triumfem na Masters v Šanghaji, kde uspěl z pozice náhradníka pro kvalifikaci. Na domácím turnaji ještě vloni potřeboval pro start v hlavní soutěži divokou kartu, v novém vydání žebříčku se poprvé v kariéře dostane do první dvacítky. Před rokem byl touto dobou na 259. místě, v pondělí se posune na sedmnácté.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,309.095 eur):

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Vacherot (Mon.) 6:4, 6:4, Sinner (2-It.) - Zverev (3-Něm.) 6:1, 6:4.

Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří, Zelenskyj souhlasí, ale...

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům. Totožný apel vyslovil v sobotu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Švarcsystém i podvody se zahraničními pracovníky. Spolupráce evropských inspekcí práce může odhalit i prohřešky ze zahraničí.

Kontroly švarcsystému přitvrzují. Inspektoři práce nasazují drony

Nelegální zaměstnávání a nehlášená práce překračují hranice. Firmy, které podnikají ve více státech, často spoléhají na to, že zahraniční prvek ztíží kontrolám identifikaci skutečného zaměstnavatele a ony se vyhnou postihu. Některým se to už nevyplatilo.

Těžkooděnci oddělují znesvářené tábory na Václavském náměstí

Zásah policie: V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů

Nebylo loni v Praze patrně vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela". Letošní pochod proběhl klidněji díky mnohem masivnějšímu nasazení policie. Ta v některých místech zamezila blokování účastníků pochodu protestujícími.

