Velké finále v Melbourne svedou Alcaraz a Djokovič

Sledujte online přenos z finále grandslamového Australian Open, v němž se střetnou Carlos Alcaraz a Novak Djokovič.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.
Nesvlékla se, i tak vydělala miliony. Čím mladičká bruneta očarovala uživatele OnlyFans?
Ve světě sociálních médií a online obsahu se objevují tvůrci, kteří boří stereotypy i hranice. Jednou z nich je Sophie Rainová, která si za méně než tři roky vydělala díky OnlyFans přes 100 milionů dolarů – a přitom nikdy nezveřejnila fotky, kde by byla zcela nahá. Čím v jednadvaceti natolik zaujala uživatele platformy, která se proslavila erotickým obsahem?
Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu
Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
ŽIVĚČást Ukrajiny je bez proudu, v Kyjevě nejezdí metro. Blackout zasáhl i sousední země
Ruské útoky způsobily v noci na sobotu kaskádový výpadek ukrajinské energetické sítě. Rozsáhlý blackout zastavil nejen metro v Kyjevě, vypnuto bylo také vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny i se sousedním Rumunskem a Moldavskem. Bez elektřiny se tak ocitla například i většina moldavské metropole Kišiněv.
Vyhrály grandslam, ale odjíždějí smutné. Český paradox si podmanil Austrálii
Podruhé za sebou vyhrály grandslam, ale kdovíjakou euforii Jana a Alena Kovačkovy neprožívaly. Na Australian Open se v sobotu v ryze českém finále zapsaly do historie, jenže tenisové cíle jsou někde jinde.