Čeští tenisté prohrávají v semifinále Davisova poháru s domácí Itálií 0:1 na zápasy. Jakub Menšík podlehl v Boloni v úvodní dvouhře Lorenzovi Musettimu 3:6, 4:6. Tým kapitána Tomáše Berdycha se pokusí udržet ve hře o postup do finále Jiří Lehečka, který v souboji týmových jedniček vyzve Flavia Cobolliho.
Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy. V případě nerozhodného stavu by rozhodla závěrečná čtyřhra, do níž Berdych nahlásil dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rikl. Za obhájce prvenství Italy by měli hrát Matteo Berrettini a Andrea Vavassori.
Češi usilují o první postup do finále Davis Cupu od roku 2013, kdy týmovou soutěž naposledy vyhráli. V novém formátu, který se hraje od roku 2019, jsou v semifinále poprvé. Italové útočí na čtvrtý titul po sobě a pátý celkově. Vítěz dnešního utkání narazí v neděli na lepšího z dvojice Španělsko - Velká Británie.
Jednadvacetiletý Menšík, který v úterý vynechal čtvrtfinále proti Kanadě, se v úvodu prvního setu opíral o servis. Ve třetím gamu nevyužil na příjmu při vedení 40:0 tři brejkboly, v prvních třech hrách na podání ale nasbíral devět es. Díky třem esům v řadě také odvrátil za stavu 2:3 Musettiho brejkbol.
Do další nepříjemné situace se ale prostějovský rodák dostal v osmé hře. Při podání čelil za stavu 3:4 dvěma brejkbolům a Musetti hned ten první využil. Italský tenista následně sadu dopodával.
Také ve druhém dějství se rozhodlo na začátku druhé poloviny. Za stavu 3:3 a 30:30 získal Musetti po parádní výměně brejkbol a Menšík následně zahrál dvojchybu.
Přesto mohl český hráč ještě vyrovnat. V následující hře si vypracoval na příjmu vedení 40:15. Ital ale obě jeho možnosti na brejk odvrátil, další brejkbol smazal i v závěrečné hře za stavu 4:5 a využil první mečbol. Menšíkovi nepomohlo v utkání ani 13 es.
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