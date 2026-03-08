Vejmelka jako první vychytal 30. výhru. Dobeš zazářil 36 zákroky

Český hokejový brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při výhře 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy.
Utah na ledě Columbusu přišel o dvoubrankové vedení, nakonec se ale přeci jen radoval z výhry. V prodloužení o důležitém vítězství v boji o postup do play off rozhodl Logan Cooley. Mammoth se v tabulce Západní konference posunuli na páté místo, Blue Jackets na východě vypadli z elitní osmičky.
Na čtvrté místo ve vyrovnané Východní konferenci se po výhře v Los Angeles posunul Montreal. Brankář Dobeš k tomu pomohl úspěšností zákroků přesahující 92 procent a potvrdil, že se mu v novém kalendářním roce daří. Z deseti zápasů, do kterých nastoupil, se poosmé radoval z výhry.
NHL:
Boston - Washington 3:1, New Jersey - NY Rangers 6:3, Buffalo - Nashville 3:2, Pittsburgh - Philadelphia 3:4 po sam. nájezdech, Columbus - Utah 4:5 v prodl., Toronto - Tampa Bay 2:5, Winnipeg - Vancouver 3:2, Los Angeles - Montreal 3:4, San Jose - NY Islanders 1:2 v prodl., Calgary - Carolina 5:4, Seattle - Ottawa 4:7.
ŽIVĚ Slib o neútočení brzy padl. Sousedé Íránu opět čelí raketovým úderům
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok.
Kdo to vynesl ven, má padáka! Šéfa naštval únik, týkal se i velké české naděje
Osmnáctiletý obránce Radim Mrtka, jeden z největších českých talentů současnosti, si před uzávěrkou přestupů mohl přečíst, že míří z Buffala do St. Louis. Nakonec ale zůstal. A nedokončený hokejový trejd měl dohru.
Úvodní závod F1 v Austrálii ovládly mercedesy, vyhrál Russell před Antonellim
Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Italem Andreou Antonellim. Třetí skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Moderní medicína velí po úrazu hned vstát, pohyb urychlí návrat o týdny
Když lidé uklouznou na zledovatělém chodníku a pořádně si natlučou kostrč nebo když si při sportu natáhnou sval, jejich instinktivní reakcí bývá odpočinek. Totéž ostatně radí i známá metoda RICE, což je základní postup první pomoci při akutních poraněních měkkých tkání. Čtyři písmena, která tuhle zkratku tvoří, jsou rest (odpočinek), ice (ledování), compression (stlačení) a elevation (zvednutí).