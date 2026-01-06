Přeskočit na obsah
Benative
6. 1. Kašpar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Vejmelka dotáhl Utah k vítězství nad New Yorkem. Český gólman je nyní nejlepší v NHL

ČTK

Český hokejový brankář Karel Vejmelka 22 zákroky pomohl Utahu k vítězství 3:2 v prodloužení nad New York Rangers a s 18 výhrami je spolu se Scottem Wedgewoodem z Colorada nejlepším brankářem v NHL.

NHL: Utah Mammoth at New York Rangers
Karel VejmelkaFoto: REUTERS
Reklama

Vejmelka se v Madison Square Garden blýskl úspěšností zákroků sahající k 92 procentům a pomohl Utahu k posunu na 10. místo v tabulce Západní konference.

Pořadím na Západě se naopak dál propadá Anaheim, který podlehl Washingtonu a po šesté prohře v řadě klesl na osmé místo. Do zápasu naskočili oba čeští brankáři Ducks. Od úvodní minuty chytal Petr Mrázek, jenž po dvou třetinách a pěti inkasovaných brankách přenechal místo Lukáši Dostálovi.

Česká reprezentační jednička ve zbytku zápasu zůstala stoprocentní, Anaheim ale v závěru dostal dva góly při risku bez brankáře a z Washingtonu si odvezl vysokou prohru 4:7.

Adam Klapka z Calgary dal čtvrtý gól v sezoně. V první třetině zápasu proti Seattlu poslal Calgary do vedení 1:0 baseballovou dorážkou, nakonec ale zůstal jediným střelcem Flames a neodvrátil domácí prohru 1:5.

Reklama
Reklama

NHL:

NY Rangers - Utah 2:3 v prodl., Washington - Anaheim 7:4, Ottawa - Detroit 3:5, Calgary - Seattle 1:5. Zápas Los Angeles - Minnesota se ještě hraje.Kraken o vítězství rozhodli čtyřmi góly ve třetí dvacetiminutovce.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem
Dmitrij Kulikov u propagandisty Solovjova mluvil o telefonátu Putina s Trumpem

ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan

ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.

Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto
Andrej Babiš, premiér, politik, gesto

ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš

Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama