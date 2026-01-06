Vejmelka dotáhl Utah k vítězství nad New Yorkem. Český gólman je nyní nejlepší v NHL

Český hokejový brankář Karel Vejmelka 22 zákroky pomohl Utahu k vítězství 3:2 v prodloužení nad New York Rangers a s 18 výhrami je spolu se Scottem Wedgewoodem z Colorada nejlepším brankářem v NHL.
Vejmelka se v Madison Square Garden blýskl úspěšností zákroků sahající k 92 procentům a pomohl Utahu k posunu na 10. místo v tabulce Západní konference.
Pořadím na Západě se naopak dál propadá Anaheim, který podlehl Washingtonu a po šesté prohře v řadě klesl na osmé místo. Do zápasu naskočili oba čeští brankáři Ducks. Od úvodní minuty chytal Petr Mrázek, jenž po dvou třetinách a pěti inkasovaných brankách přenechal místo Lukáši Dostálovi.
Česká reprezentační jednička ve zbytku zápasu zůstala stoprocentní, Anaheim ale v závěru dostal dva góly při risku bez brankáře a z Washingtonu si odvezl vysokou prohru 4:7.
Adam Klapka z Calgary dal čtvrtý gól v sezoně. V první třetině zápasu proti Seattlu poslal Calgary do vedení 1:0 baseballovou dorážkou, nakonec ale zůstal jediným střelcem Flames a neodvrátil domácí prohru 1:5.
NHL:
NY Rangers - Utah 2:3 v prodl., Washington - Anaheim 7:4, Ottawa - Detroit 3:5, Calgary - Seattle 1:5. Zápas Los Angeles - Minnesota se ještě hraje.Kraken o vítězství rozhodli čtyřmi góly ve třetí dvacetiminutovce.
Snové období Čihaře. Osmnáctiletý útočník dokázal to, co žádný Čech v historii
Útočník stříbrného týmu Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hokejistů do 20 let. Do All Star týmu turnaje se vedle něho dostal i obránce Tomáš Galvas. Nejlepším bekem šampionátu v Minnesotě byl vyhlášen Adam Jiříček.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
ŽIVĚKulhajícího Madura i jeho ženu vlekli k soudu. Mají být obviněni z narkoterorismu
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli helikoptérou a obrněnými vozy přepraveni z věznice v newyorském Brooklynu na Manhattan do budovy federálního soudu, před který budou dnes v poledne místního času (18:00 SEČ) předvedeni. Americké úřady Madura a jeho manželku obvinily z řady trestných činů, včetně narkoterorismu či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu
Když se influencerka Lexi Newkirková svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?