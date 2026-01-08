Vejmelka oslnil svými zákroky. Měli jsme snad 70 střel, nechápal kouč Ottawy

Karel Vejmelka chytil v NHL hokejistům Ottawy 32 střel, dovedl Utah k vítězství 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český gólman si připsal devatenáctou výhru sezony, v této statistice je v soutěži nejlepší.
Vejmelku překonal pouze z dorážky Ridly Greig, který snížil v závěru úvodní třetiny na 1:2. Utah těžil z dobrého vstupu. Vedl o dvě branky už v osmé minutě, když se prosadili Lawson Crouse a John Marino. Výhru pojistil na začátku třetí třetiny Daniil But.
Vejmelka vychytal výhru ve čtvrtém z posledních pěti zápasů a nechybí v olympijské nominaci. „Je celou sezonu skvělý. Drží nás důležitými zákroky. I proti Ottawě nás mnohokrát zachránil. Chceme mu pomáhat více, ale když chytá takhle, jsme těžko k poražení,“ vyzdvihl Marino Vejmelkovy výkony.
Ottawa i kvůli zákrokům českého gólmana nezúročila střeleckou převahu 33:21. „Celkově jsme měli sedmdesát pokusů, třikrát jsme trefili tyč. Měli jsme několik přečíslení, úniky. Puk si ale do branky cestu nenašel. Jejich gólman chytal dobře. Je to těžké porážka,“ uvedl trenér Ottawy Travis Green.
Kouč Senators ani neuspěl při třetím inkasovaném gólu, který padl po velkém závaru, s trenérskou výzvou na nedovolené bránění brankáři. „Gólu předcházel faul vysokou holí na našeho obránce. Měli jsme hrát přesilovou hru, místo toho nám odskočili. Ani nám to rozhodčí nevysvětlili. Ale stálo za to vzít si výzvu,“ doplnil Green.
Radek Faksa pomohl svým druhým gólem v sezoně k výhře Dallasu 4:1 ve Washingtonu. Český útočník otevřel skóre trefou v oslabení.
Faksa, který je také v týmu pro hry v Miláně, udeřil ve čtvrté minutě a skóroval poprvé po téměř třech měsících. Český centr vystřelil z pravého kruhu přes obránce, gólman Logan Thompson puk neudržel a vyrazil jej před sebe. Faksa se probil k dorážce a kotouč doklepl do odkryté branky. Své statistiky v sezoně vylepšil na šestnáct bodů (2+14) ze 43 zápasů.
„Velmi důležitý gól. Nakopl nás,“ uvedl útočník Dallasu Sam Steel, první hvězda zápasu. Kouč Washingtonu Spencer Carbery naopak litoval, že v početní výhodě inkasovali. „Hráli jsme v první třetině dobře, ale brzy jsme inkasovali. Prohrávat od začátku zápasu není nejlepší recept na úspěch. Od úvodu jsme tak dotahovali manko proti týmu, který je velmi dobrý v obraně,“ řekl.
Náskok Dallasu, který předchozích šest utkání prohrál, zvýšili Sam Steel a Wyatt Johnston. Gólmana Caseyho DeSmithe připravil o čisté konto v 58. minutě Alexandr Ovečkin. Výhru Stars zpečetil do prázdné branky Roope Hintz.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš plnil roli náhradníka a ze střídačky sledoval výhru 4:1 nad Calgary. Canadiens vstřelili první tři góly v rozmezí 24. až 29. minuty. Alexandre Texier jednou skóroval, navíc přihrál na dva góly a v historii NHL je čtvrtým francouzským hokejistou, který si připsal v utkání tři body. Na straně poražených zaznamenal Adam Klapka během necelých čtrnácti minut pět hitů, jednoznačně nejvíc z celého týmu.
Macklin Celebrini se zasloužil gólem a dvěma přihrávkami o výhru San Jose 4:3 v prodloužení na ledě Los Angeles. Devatenáctiletý útočník bodoval ve dvanáctém utkání v řadě, čímž vyrovnal třetí nejdelší sérii mezi teenagery v historii NHL. Jednička draftu v roce 2024 poslala zápas gólem v předposlední minutě do prodloužení, ve kterém přihrála na rozhodující gól Williamu Eklundovi.
Výsledky NHL:
Washington - Dallas 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 58. Ovečkin - 4. Faksa, 23. Steel, 54. Johnston, 60. Hintz. Střely na branku: 24:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Steel, 2. DeSmith, 3. Johnston (všichni Dallas).
Montreal - Calgary 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Branky: 23. Texier, 28. Hutson, 29. Kapanen, 44. Caufield - 38. Farabee. Střely na branku: 35:29. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Texier, 2. Slafkovský, 3. Danault (všichni Montreal).
Utah - Ottawa 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky: 4. Crouse, 8. Marino, 46. But - 18. Greig. Střely na branku: 21:33. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Crouse, 3. But (všichni Utah).
Chicago - St. Louis 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
Branky: 10. Lardis, 28. Moore, 29. Murphy, 33. Slaggert, 38. Dickinson, 46. Burakovsky, 53. Crevier - 1. Tucker, 29. Stenberg, 54. Walker. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.224. Hvězdy zápasu: 1. Murphy, 2. Moore, 3. Crevier (všichni Chicago).
Los Angeles - San Jose 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)
Branky: 32. Turcotte, 47. Fiala, 58. Laferriere - 25. Toffoli, 46. Gaudette, 59. Celebrini, 64. Eklund. Střely na branku: 26:28. Diváci: 17.473. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Eklund (oba San Jose), 3. Turcotte (Los Angeles).
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
42
26
3
13
146:112
55
2.
Montreal
43
24
6
13
145:142
54
3.
Detroit
44
25
4
15
136:141
54
4.
Buffalo
41
22
4
15
130:129
48
5.
Florida
42
22
3
17
130:134
47
6.
Toronto
42
20
7
15
141:139
47
7.
Boston
43
22
2
19
137:143
46
8.
Ottawa
42
20
5
17
137:137
45
Metropolitní divize:
1.
Carolina
43
26
3
14
147:131
55
2.
NY Islanders
43
24
4
15
129:120
52
3.
Philadelphia
41
22
7
12
129:118
51
4.
Washington
44
22
6
16
143:129
50
5.
Pittsburgh
41
20
9
12
135:131
49
6.
New Jersey
43
22
2
19
114:133
46
7.
NY Rangers
44
20
6
18
116:120
46
8.
Columbus
42
18
7
17
129:142
43
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
42
31
7
4
167:97
69
2.
Dallas
44
26
8
10
153:124
60
3.
Minnesota
44
25
8
11
140:119
58
4.
Utah
44
21
3
20
133:125
45
5.
Chicago
43
18
7
18
125:137
43
6.
Nashville
42
19
4
19
120:142
42
7.
St. Louis
44
17
8
19
110:153
42
8.
Winnipeg
41
15
5
21
118:130
35
Pacifická divize:
1.
Vegas
41
18
12
11
128:129
48
2.
Edmonton
43
21
6
16
145:145
48
3.
Seattle
41
20
7
14
115:120
47
4.
San Jose
43
22
3
18
136:151
47
5.
Los Angeles
42
18
10
14
114:117
46
6.
Anaheim
43
21
3
19
145:158
45
7.
Calgary
43
18
4
21
113:130
40
8.
Vancouver
42
16
5
21
120:148
37