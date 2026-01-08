Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Vejmelka oslnil svými zákroky. Měli jsme snad 70 střel, nechápal kouč Ottawy

Zákroky Karla Vejmelky proti Ottawě

ČTK

Karel Vejmelka chytil v NHL hokejistům Ottawy 32 střel, dovedl Utah k vítězství 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český gólman si připsal devatenáctou výhru sezony, v této statistice je v soutěži nejlepší.

Reklama

Vejmelku překonal pouze z dorážky Ridly Greig, který snížil v závěru úvodní třetiny na 1:2. Utah těžil z dobrého vstupu. Vedl o dvě branky už v osmé minutě, když se prosadili Lawson Crouse a John Marino. Výhru pojistil na začátku třetí třetiny Daniil But.

Vejmelka vychytal výhru ve čtvrtém z posledních pěti zápasů a nechybí v olympijské nominaci. „Je celou sezonu skvělý. Drží nás důležitými zákroky. I proti Ottawě nás mnohokrát zachránil. Chceme mu pomáhat více, ale když chytá takhle, jsme těžko k poražení,“ vyzdvihl Marino Vejmelkovy výkony.

Ottawa i kvůli zákrokům českého gólmana nezúročila střeleckou převahu 33:21. „Celkově jsme měli sedmdesát pokusů, třikrát jsme trefili tyč. Měli jsme několik přečíslení, úniky. Puk si ale do branky cestu nenašel. Jejich gólman chytal dobře. Je to těžké porážka,“ uvedl trenér Ottawy Travis Green.

Kouč Senators ani neuspěl při třetím inkasovaném gólu, který padl po velkém závaru, s trenérskou výzvou na nedovolené bránění brankáři. „Gólu předcházel faul vysokou holí na našeho obránce. Měli jsme hrát přesilovou hru, místo toho nám odskočili. Ani nám to rozhodčí nevysvětlili. Ale stálo za to vzít si výzvu,“ doplnil Green.

Reklama
Reklama

Radek Faksa pomohl svým druhým gólem v sezoně k výhře Dallasu 4:1 ve Washingtonu. Český útočník otevřel skóre trefou v oslabení.

Faksa, který je také v týmu pro hry v Miláně, udeřil ve čtvrté minutě a skóroval poprvé po téměř třech měsících. Český centr vystřelil z pravého kruhu přes obránce, gólman Logan Thompson puk neudržel a vyrazil jej před sebe. Faksa se probil k dorážce a kotouč doklepl do odkryté branky. Své statistiky v sezoně vylepšil na šestnáct bodů (2+14) ze 43 zápasů.

„Velmi důležitý gól. Nakopl nás,“ uvedl útočník Dallasu Sam Steel, první hvězda zápasu. Kouč Washingtonu Spencer Carbery naopak litoval, že v početní výhodě inkasovali. „Hráli jsme v první třetině dobře, ale brzy jsme inkasovali. Prohrávat od začátku zápasu není nejlepší recept na úspěch. Od úvodu jsme tak dotahovali manko proti týmu, který je velmi dobrý v obraně,“ řekl.

Náskok Dallasu, který předchozích šest utkání prohrál, zvýšili Sam Steel a Wyatt Johnston. Gólmana Caseyho DeSmithe připravil o čisté konto v 58. minutě Alexandr Ovečkin. Výhru Stars zpečetil do prázdné branky Roope Hintz.

Reklama
Reklama

Brankář Montrealu Jakub Dobeš plnil roli náhradníka a ze střídačky sledoval výhru 4:1 nad Calgary. Canadiens vstřelili první tři góly v rozmezí 24. až 29. minuty. Alexandre Texier jednou skóroval, navíc přihrál na dva góly a v historii NHL je čtvrtým francouzským hokejistou, který si připsal v utkání tři body. Na straně poražených zaznamenal Adam Klapka během necelých čtrnácti minut pět hitů, jednoznačně nejvíc z celého týmu.

Macklin Celebrini se zasloužil gólem a dvěma přihrávkami o výhru San Jose 4:3 v prodloužení na ledě Los Angeles. Devatenáctiletý útočník bodoval ve dvanáctém utkání v řadě, čímž vyrovnal třetí nejdelší sérii mezi teenagery v historii NHL. Jednička draftu v roce 2024 poslala zápas gólem v předposlední minutě do prodloužení, ve kterém přihrála na rozhodující gól Williamu Eklundovi.

Výsledky NHL:

Washington - Dallas 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Reklama
Reklama

Branky: 58. Ovečkin - 4. Faksa, 23. Steel, 54. Johnston, 60. Hintz. Střely na branku: 24:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Steel, 2. DeSmith, 3. Johnston (všichni Dallas).

Montreal - Calgary 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky: 23. Texier, 28. Hutson, 29. Kapanen, 44. Caufield - 38. Farabee. Střely na branku: 35:29. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Texier, 2. Slafkovský, 3. Danault (všichni Montreal).

Utah - Ottawa 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 4. Crouse, 8. Marino, 46. But - 18. Greig. Střely na branku: 21:33. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval jednu branku z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Crouse, 3. But (všichni Utah).

Chicago - St. Louis 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)

Branky: 10. Lardis, 28. Moore, 29. Murphy, 33. Slaggert, 38. Dickinson, 46. Burakovsky, 53. Crevier - 1. Tucker, 29. Stenberg, 54. Walker. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.224. Hvězdy zápasu: 1. Murphy, 2. Moore, 3. Crevier (všichni Chicago).

Los Angeles - San Jose 3:4 v prodl. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

Reklama
Reklama

Branky: 32. Turcotte, 47. Fiala, 58. Laferriere - 25. Toffoli, 46. Gaudette, 59. Celebrini, 64. Eklund. Střely na branku: 26:28. Diváci: 17.473. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Eklund (oba San Jose), 3. Turcotte (Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

42

26

3

13

146:112

55

2.

Montreal

43

24

6

13

145:142

54

3.

Detroit

44

25

4

15

136:141

54

4.

Buffalo

41

22

4

15

130:129

48

5.

Florida

42

22

3

17

130:134

47

6.

Toronto

42

20

7

15

141:139

47

7.

Boston

43

22

2

19

137:143

46

8.

Ottawa

42

20

5

17

137:137

45

Metropolitní divize:

Reklama
Reklama

1.

Carolina

43

26

3

14

147:131

55

2.

NY Islanders

43

24

4

15

129:120

52

3.

Philadelphia

41

22

7

12

129:118

51

4.

Washington

44

22

6

16

143:129

50

5.

Pittsburgh

41

20

9

12

135:131

49

6.

New Jersey

43

22

2

19

114:133

46

7.

NY Rangers

44

20

6

18

116:120

46

8.

Columbus

42

18

7

17

129:142

43

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

42

31

7

4

167:97

69

2.

Dallas

44

26

8

10

153:124

60

3.

Minnesota

44

25

8

11

140:119

58

4.

Utah

44

21

3

20

133:125

45

5.

Chicago

43

18

7

18

125:137

43

6.

Nashville

42

19

4

19

120:142

42

7.

St. Louis

44

17

8

19

110:153

42

8.

Winnipeg

41

15

5

21

118:130

35

Pacifická divize:

1.

Vegas

41

18

12

11

128:129

48

2.

Edmonton

43

21

6

16

145:145

48

3.

Seattle

41

20

7

14

115:120

47

4.

San Jose

43

22

3

18

136:151

47

5.

Los Angeles

42

18

10

14

114:117

46

6.

Anaheim

43

21

3

19

145:158

45

7.

Calgary

43

18

4

21

113:130

40

8.

Vancouver

42

16

5

21

120:148

37

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama