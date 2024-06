Ve světě rezonuje zoufalá agónie Čechů. BBC zvolila Součka mužem zápasu

Čtyři střely na bránu za prvních pět minut. To byl jeden z několika rekordních počinů českého národního týmu, které během sobotní remízy 1:1 s Gruzií zaujaly fotbalový svět. Píše se o agónii z neproměňování šancí, takhle jednoznačně ještě na Euru žádný celek nedominoval.

"Česko a Gruzie zachovaly své šance na postup do osmifinále po dramatickém thrilleru," napsal populární účet 433, který na Instagramu sleduje 73 milionů lidí, a důraz dal na málo vídané statistiky.

Střely 26:5. Střely na branku 12:1. Očekávané góly 3,09:1,09.

"Už po prvním poločase to bylo z hlediska statistik pro české fanoušky náročné čtení," podotkl magazín The Athletic.

Třináct střel, z toho devět z vnitra šestnáctky, ale žádný gól. Gruzie v první půli vystřelila jen dvakrát a rozdíl jedenácti střel znamenal nejjasnější úvodní poločas v celém dosavadním průběhu Eura.

Jen čtrnáct zápasů v celé historii evropských šampionátů od roku 1980 nabídlo větší rozdíl.

"Jednou z velkých nuancí fotbalu je to, že má ze své podstaty nízké skóre. V mnoha sportech by při tlaku, který Česko vyvíjelo na Gruzii v prvním poločase v Hamburku, šli svěřenci Ivana Haška do šatny s královským náskokem. Místo toho se plahočili ze hřiště se ztrátou 0:1 v polozoufalství," napsal The Athletic.

Britská BBC zase připomněla dvanáct českých střel na branku za celé utkání: "Největší počet od roku 1980 od týmu, který nakonec nedokázal zápas vyhrát."

Nejedno obočí potom nadzvedlo bodování hráčů na stránkách renomované stanice.

Zatímco v českém fotbalovém prostředí schytal kapitán Tomáš Souček za svůj výkon tvrdou kritiku, BBC ho se známkou 8,09 z 10 vyhlásila mužem zápasu. Až druhý byl gruzínský hrdina, skvěle chytající Giorgi Mamardašvili.

Z Čechů následovali Vladimír Coufal a Patrik Schick, střelec vyrovnávací branky, který ale zápas nedokončil kvůli zranění.

Web Football365 označil duel Česka s největším outsiderem Eura za "skvělou zábavu".

Goal.com rovněž, duelu dal vysokou známku 4 z 5 a referoval o "agónii" mužů v bílých dresech.

"Češi dominovali, začátek zápasu se odehrál v překotném tempu. I dál byli nesmírně nebezpeční, zejména ze standardních situací," napsal a za smolaře zápasu označil, podobně jako po prvním duelu s Portugalskem, mladého vůdce obrany Robina Hranáče.

"Náročný turnaj pro vysokého stopera. Trápil se proti Portugalcům a teď zavinil penaltu. Čtyřiadvacetiletý fotbalista vypadá poněkud rozstřeseně a musí se zlepšit," hodnotil Goal.com.

Spoustu zmínek si vysloužil Patrik Schick.

Football365 připomněl, že dal útočník Leverkusenu šest gólů za poslední dvě Eura, což je víc, než zvládli Cristiano Ronaldo či Harry Kane.

Datová společnost Opta nabídla na sociální síti X lichotivou tabulku, podle které je Schick v průměru vstřelených gólů na zápas druhým nejlepším hráčem v historii evropských šampionátů. Před ním je pouze legendární Francouz Michel Platini.