"Nebudu tady brečet." Navzdory bolesti Salač vybojoval v Le Mans čtyři body

Filip Salač obsadil 12. místo ve Velké ceně Francie silničních motocyklů třídy Moto2 a i přes zranění ruky si připsal druhý nejlepší výsledek sezony.

Salač na okruhu Bugatti obhajoval loňské druhé místo, své nejlepší umístění ve třídě Moto2. To nezopakoval, dojel o příčku hůře než v předchozím závodě ve španělském Jerezu a v MS bodoval potřetí za sebou.

Start českého jezdce byl na vážkách. Salač měl totiž po kvalifikaci, v níž obsadil deváté místo, cestou do boxů kolizi se Španělem Albertem Arenasem. Při pádu si poranil pravé zápěstí, ale lékaři mu několik hodin před startem povolili do Velké ceny Francie vyjet.

Salač přitom v březnu absolvoval operaci předloktí, kvůli níž přišel o portugalskou Grand Prix.

Zdravotní omezení bylo znát, v úvodu jezdec Elf Marc VDS Racing Teamu ztratil tři pozice a držel se na 12. místě. Už v sedmém kole se ale vrátil do top 10 a dál srdnatě bojoval s bolestí i soupeři. Výsledkem byla konečná 11. pozice.

"Úsměv na tváři nemám, věděl jsem, že to dobré nebude, zápěstí jsem musel ohýbat přes tu kost, kde to tam je naštíplý," řekl Salač v televizním rozhovoru po závodě.

"Začátek závodu nebyl úplně špatný, ale bohužel posledních pět kol bylo složitých, ruka se mi klepala, bylo těžké ubírat plyn. Je to smůla, ale nebudu tady brečet a na něco se vymlouvat. Bohužel se to stalo a k závodům to patří. Zároveň jsem rád, že tenhle víkend jsem ukázal, že rychlost máme, a byl to za mě letos nejlepší víkend," dodal.

Pro vítězství v kategorii Moto2 si v Le Mans dojel Sergio Garcia ze Španělska. Druhý byl jeho týmový kolega ze stáje MT Helmets - MSi, Ai Ogura z Japonska. Pro třetí příčku si dojel španělský jezdec Alonso Lopez. Lídr seriálu Joe Roberts skončil šest setin sekundy za stupni vítězů na čtvrté příčce.

V nejslabší třídě Moto3 vyhrál Kolumbijec David Alonso po těsném souboji doslova kolo na kolo s Danielem Holgadem ze Španělska, který před svým rivalem udržel vedení v MS o jediný bod. Třetí dojel Nizozemec Collin Veijer, který je třetí i průběžně v seriálu.

Aktualizujeme…

Velká cena Francie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Le Mans:

Moto3: 1. Alonso (Kol./CFMoto) 34:00,058, 2. Holgado (Šp./Gas Gas) -0,105, 3. Veijer (Niz./Husqvarna) -0,242, 4. Esteban (Šp./CFMoto) -0,476, 5. Ortolá (Šp./KTM) -0,612, 6. A. Fernández (Šp./Honda) -0,797.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Holgado 94, 2. Alonso 93, 3. Veijer 62, 4. Ortolá 50, 5. Kelso (Arg./KTM) 42, 6. Muňoz (Šp./KTM) 38.

Moto2: 1. García (Šp./Boscoscuro) 35:20,709, 2. Ogura (Jap./Boscoscuro) -3,174, 3. López (Šp./Boscoscuro) -3,704, 4. Roberts (USA/Kalex) -3,764, 5. Čantra (Thaj./Kalex) -3,935, 6. Canet (Šp./Kalex) -4,511, …12. Salač (ČR/Kalex) -18,044.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. García 89, 2. Roberts 82, 3. Aldeguer (Šp./Boscoscuro) 63, 4. Ogura 63, 5. López 54, 6. Canet 48, …17. Salač 10.

MotoGP - sprint: 1. Martín 19:49,694, 2. M. Márquez (oba Šp./Ducati) -2,280, 3. Viňales (Šp./Aprilia) -4,174.

Průběžné pořadí: 1. Martín 104, 2. Bastianini (It./Ducati) 76, 3. Bagnaia 75, 4. Acosta (Šp./KTM) 73, 5. Viňales 70, 6. M. Márquez 69.

14:00 MotoGP - hlavní závod