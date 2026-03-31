Vary jsou v semifinále. Dramatický sedmý zápas rozhodlo prodloužení

Hokejisté Karlových Varů vyhráli rozhodující 7. zápas čtvrtfinálové série extraligy v Liberci 1:0 v prodloužení, rozhodl Jiří Černoch. Čeká je Třinec.
Symbol ruské brutality. Buča počtvrté uctila stovky zmasakrovaných civilistů
Čtyři roky po masakrech civilistů v Buči si Ukrajina připomíná oběti jedné z nejtemnějších kapitol ruské invaze. Na pietní akci v úterý dorazili i evropští politici, kteří slíbili Kyjevu další podporu a zdůraznili nutnost potrestání válečných zločinů.
V Bratislavě protestovaly tisíce lidí proti krokům ministerstva kultury
Tisíce lidí přišly v úterý v Bratislavě na protestní průvod kvůli zásahům do kultury. Organizátoři z občanské platformy Otevřená kultura vyzvali k odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové, vedení veřejnoprávního dotačního fondu i veřejnoprávní stanice STVR. Slovenská média s odvoláním na odborný odhad informovala, že do protestu se zapojilo asi 14 000 lidí.
ŽIVĚ Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil šéf Pentagonu
Teherán za posledních 24 hodin vypálil zatím nejnižší počet raket od začátku války. Následující dny ve válce s Íránem budou rozhodující, prohlásil dnes americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci.
ŽIVĚ Klíčová půjčka pro Ukrajinu? Nemám dobré zprávy, uvedla šéfka unijní diplomacie Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v Kyjevě uvedla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Poskytnutí půjčky, která má klíčový význam pro další obranu Ukrajiny před ruskou agresí, blokuje Maďarsko. Budapešť také stále blokuje schválení dalšího balíku sankcí proti Rusku.
Ruský zběh krutě zradil. Přes sto jeho spolubojovníků pak Ukrajinci snadno zabili
Ukrajina zabila až 150 ruských vojáků pomocí informací, které jí poskytl voják z Novosibirsku. Posílal znepřátelené zemi souřadnice o své vlastní jednotce. Prozradil to v rozhovoru s ukrajinským youtuberem Dimitrijem „Apostolem“ Karpenkovem.