Van Buren odchází z Edenu hledat novou motivaci do Polska

Fotbalista Mick van Buren po osmi letech opustil pražskou Slavii. Jednatřicetiletý nizozemský útočník přestoupil do Cracovie Krakov, polskému prvoligovému týmu se upsal na dva roky. Na svém webu o tom informovaly oba kluby.

Van Buren přišel do Slavie v červnu 2016 a získal s ní devět trofejí, z toho čtyři ligové tituly. Během angažmá v Edenu také působil na hostováních v Haagu, Českých Budějovicích a Liberci.

V poslední době už nepatřil do základní sestavy. Za Slavii odehrál 159 soutěžních zápasů s bilancí 27 branek a 15 asistencí.

"Bylo to osm dlouhých let, která jsem částečně strávil na hostování, pak se vracel. Vždy jsem ale tvrdě bojoval o to, abych se mohl vrátit, mohl znovu hrát za Slavii. Úspěchy, na které jsme dosáhli, byly překrásné. Devět trofejí je opravdu hodně, můžu být a jsem spokojený," uvedl Van Buren.

Cracovia v uplynulé sezoně polské ligy skončila třináctá.

"Od svého polského dobrodružství očekávám novou ligu, nové město. Na novou soutěž se po osmi letech v Česku těším. Je to něco, o čem si myslím, že to v současné fázi kariéry potřebuju," podotkl Van Buren, který se během angažmá v tuzemské lize naučil i obstojně česky.