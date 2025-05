Vackovi útok na senzační růžovou nevyšel. I tak ale na Giru drží třetí příčku

Cyklista Mathias Vacek skončil na Giru d'Italia pátý v časovce na 13,7 km v Tiraně a v průběžném pořadí se posunul na třetí příčku. Vyhrál Brit Joshua Tarling těsně před Slovincem Primožem Rogličem, jenž je po 2. etapě novým lídrem.

Dvaadvacetiletý debutant na Giru Vacek si v dnešní časovce věřil na umístění mezi nejlepšími třemi a netajil se snem obléknout růžový dres lídra. Po páteční zahajovací etapě v Albánii patřilo mistru republiky v časovce 22. místo a v případě vydařeného výsledku se mohl jako druhý český cyklista po Janu Hruškovi dostat na první Grand Tour sezony do vedení.

Při průjezdu prvním mezičasem po jediném stoupání na trati byl Vacek v čele, nicméně na posledních kilometrech na své největší soupeře mírně ztratil a cílem projel jako průběžně čtvrtý s odstupem šest sekund na Tarlinga.

Z cyklistů jedoucích po něm už ho dokázal předstihnout jen favorit na celkové vítězství Roglič, který byl nejrychlejší na mezičase, ale v cíli zaostal sekundu za Tarlingem. Slovinec se tak posunul virtuálně do čela a útočil na růžový trikot Dána Madse Pedersena, jenž za výrazné Vackovy pomoci vyhrál páteční etapu.

Bývalý mistr světa nakonec dojel sedmý s odstupem 12 sekund za Tarlingem a vedení ztratil o jedinou sekundu. Jeho kolega z týmu Lidl-Trek Vacek ztrácí na třetím místě pět sekund a v neděli pojede v bílém trikotu nejlepšího mladého jezdce.

Jednadvacetiletý Tarling z týmu INEOS Grenadiers si dnes dojel pro první vítězství na závodech WorldTour a je nejmladším vítězem časovky v historii Gira. Třinácté místo obsadil bývalý český mistr v časovce Josef Černý, vrchař Jan Hirt zajel 108. čas.

"To čekání nebylo vůbec příjemné, už to nechci nikdy zažít," řekl s úsměvem Tarling, po němž jelo ještě 58 cyklistů. "Primož mě hodně vystrašil, bylo to stresující. Teď jsem ale šťastný."

Peloton Gira se rozloučí s premiérovým zahájením v Albánii 3. etapou o délce 160 km se startem a cílem ve Vlorë. Není vyloučeno, že čtyřnásobný vítěz Vuelty a předloňský vítěz Gira Roglič růžový trikot zase "odevzdá" a zaútočí na něj až později v horských etapách.

"Pro mě se dneškem nic nemění, v plánu je mít růžový trikot po příjezdu do Říma," řekl pětatřicetiletý Slovinec s narážkou na cílové město Gira. "Zítra je dobrá etapa pro Pedersena, takže uvidíme, co se stane. Nejspíš si ho vezmou zpátky," potvrdil spekulace lídr týmu Red Bull-Bora-hansgrohe.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (časovka 13,7 km):

1. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) 16:07, 2. Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) -1, 3. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -3, 4. Affini (It./Visma Lease a Bike), 5. Vacek (ČR/Lidl Trek) oba -6, 6. Hoole (Niz./Lidl Trek) -8, …13. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -21, 108. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -1:31.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 3:52:32, 2. Pedersen (Dán./Lidl Trek) -1, 3. Vacek -5, 4. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -12, 5. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -16, 6. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -17, ..53. Hirt -2:27, 123. Černý -10:57.