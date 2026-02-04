V trestu za arogantní výstup Součka se nic nemění, Koubek si ale setkání pochvaluje

Nový trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek se naplno připravuje na březnové play off o mistrovství světa. Čtyřiasedmdesátiletý kouč se od prosincového uvedení do funkce již setkal s většinou hráčů, mimo jiné se v Anglii sešel s jedním z lídrů mužstva Tomášem Součkem.
O tom, kdo místo záložníka West Hamu bude kapitánem, zatím rozhodnuto nebylo. Koubek na dnešním setkání s novináři také připustil, že pro baráž asi nebude k dispozici zraněný útočník Adam Hložek.
"Cítím se velmi pracovně. Věnujeme tomu veškeré úsilí, abychom soupeře dokonale navnímali. Udělali jsme kontakt s hráči, s většinou hráčů, kteří přicházejí v úvahu, i když ještě ne se všemi. Všechny hráče jsem netrénoval, takový ten osobní kontakt je nezastupitelný," řekl Koubek.
"Byla tam samozřejmě motivační složka k tomu úkolu, který nás čeká. Určitě mě zajímala i minulost, zpětná vazba byla odpovídající. Bylo tam i téma sportovní, co vlastně chceme hrát. Cítíme z týmu odhodlání, motivaci a tužbu to dokázat," doplnil nástupce Ivana Haška na lavičce.
V lednu navštívil nejlepší české kluby na zahraničním soustředění v rámci zimní přípravy, absolvoval také několik cest za legionáři. V Anglii osobně hovořil se Součkem, kterého vedení FAČR potrestalo odebráním kapitánské pásky na příští utkání za chování mužstva po posledním zápase s Gibraltarem. Tým po výhře 6:0 na závěr světové kvalifikace v Olomouci nešel poděkovat za podporu nejhlasitějším fanouškům v "kotli".
Podle Koubka je Souček z incidentu smutný, zároveň respektuje, že o pásku přišel. "S Tomášem budete vždy počítat. Je to hráč Premier League, velká osobnost. Dojem z rozhovoru je takový, že jsme (stejně jako u ostatních) hovořili s velice vyzrálými osobnostmi, kteří si uvědomují všechny souvislosti. Zpětná vazba z těchto rozhovorů byla veskrze pozitivní," uvedl Koubek.
Kdo místo Součka převezme pásku, zatím není jasné. Dá se očekávat, že změna kapitána nebude jen na jedno utkání, ale spíše trvalejší. "Rozhodnuto bude určitě dřív než pár dní před srazem. Jako první se to musejí dozvědět hráči, média následně," podotkl kouč, který na začátku podzimu skončil ve Viktorii Plzeň.
Připustil, že v baráži asi nebude moci využít Hložka. Ofenzivní univerzál Hoffenheimu je od ledna znovu mimo hru, trápí ho zranění lýtka. "Pokud jde o Adama, nejsou úplně nejpříznivější informace, protože opakované zranění není nikdy nic dobrého. Zcela upřímně to vypadá tak, že k březnové baráži nebude k dispozici," litoval Koubek.
Pro baráž by rád přesvědčil k návratu bývalého kapitána Vladimíra Daridu. Velká překvapení v nominaci se vzhledem k důležitosti play off čekat nedají. "Všichni víme, jaké tady máme hráče, kde kdo působí, kdo z české ligy hraje evropské poháry. Takže se to bude týkat těchto hráčů, z tohohle soudku vybíráme. Baráž bude otázkou velkých mezinárodních zkušeností, to bude jedno z kritérií, které bude bráno v potaz. Konkrétní jména bych zatím neuváděl," řekl Koubek.
V semifinále play off český tým přivítá Irsko, v případě postupu si ve finále rovněž doma zahraje o účast na mistrovství světa proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. "Irsko přijede s velkým srdcem, válčit. Je to velice bojovný tým, soubojový, s rychlým přechodem do útoku, velmi agresivní, organizovaný směrem dozadu zejména," řekl Koubek.
"Takže takový typičtější ostrovní fotbal, než třeba hrají jiná mužstva, kde tam je možná víc kombinace. Ale i Irové umějí kombinovat. Je to mužstvo, které hraje to, co mu soupeř dovolí. Hlavně je tam soudržnost, týmovost. Je to mužstvo z mého hlediska herně průměrné, ale nesmírně pevné a odhodlané," dodal bývalý reprezentační asistent.
Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila poprvé na turnaji kategorie WTA 500 do čtvrtfinále. Duel proti šampionce Roland Garros z roku 2017 vyhrála za necelou hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na turnajovou jedničku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, nebo Britku Sonay Kartalovou.