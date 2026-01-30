Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

V souboji o druhé místo v tabulce Vary uspěly po nájezdech

Sport,ČTK

Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 21. kola extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. O zopakování výsledku čtvrtečního duelu obou celků v rámci 47. kola rozhodl sedmnáctiletý útočník Petr Tomek, jenž se jednou prosadil i v základní hrací době.

Souboj před brankou Karlových Varů v zápase s Libercem
Souboj před brankou Karlových Varů v zápase s LibercemFoto: CTK
Reklama

Západočeši po páté výhře za sebou přeskočili Bílé Tygry v tabulce a jsou druzí s mankem sedmi bodů na vedoucí Pardubice.

Hosté přes prohru bodovali pojedenácté v řadě, z toho osm utkání vyhráli. Bod jim zachránil v čase 57:58 Adam Najman.

Hráči Brna zvítězili v dohrávce 47. kola extraligy nad Českými Budějovicemi 4:3 v prodloužení. V čase 62:05 rozhodl v přesilové hře svým druhým dnešním gólem Andrej Kollár.

Kometa vyhrála čtvrtý domácí duel po sobě, Jihočeši si připsali pátou porážku v řadě.

Reklama
Reklama

Dohrávané utkání 21. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Černoch (Jaks, Jiskra), 42. P. Tomek (Egle), rozhodující sam. nájezd P. Tomek - 18. Zile, 58. A. Najman (A. Musil, Sandberg). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5096.

Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - Bambula, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik - Šilhan, Sapoušek, Váňa. Trenér: Patera.

Reklama
Reklama

Liberec: Kváča - T. Galvas, D. Zeman, M. Ivan, Zile, Aubrecht, Ahac, Kachlíř - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.

Dohrávané utkání 47. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Kollár (Hartl), 40. Flek (A. Zbořil), 47. Zábranský (F. Král, Flek), 63. Kollár (F. Král) - 39. P. Novák (Štencel, Vráblík), 43. Harris (Olesen, Pýcha), 52. Štencel (Olesen, Harris). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Axman, Blažek. Vyloučení: 6:6, navíc Olesen (České Budějovice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7433.

Reklama
Reklama

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Ďaloga, Bartejs, Gulaši - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, Hartl - Ferda, Cingel, David Moravec II - Chludil. Trenér: Horáček.

České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Kubíček, Štencel, M. Doudera, Pýcha, Vráblík - Lantoši, Hoch, M. Beránek - Olesen, Harris, F. Přikryl - Kašlík, M. Toman, Chlubna - Kachyňa, P. Novák, Humeník. Trenér: Čihák.

Tabulka:

1.

Pardubice

47

24

5

7

11

149:106

89

2.

Karlovy Vary

47

22

6

4

15

128:117

82

3.

Liberec

47

23

2

8

14

129:108

81

4.

Plzeň

46

20

5

8

13

126:96

78

5.

Třinec

47

21

6

3

17

136:120

78

6.

Hradec Králové

47

20

8

2

17

124:110

78

7.

Sparta

44

19

5

4

16

138:114

71

8.

Brno

47

18

5

5

19

125:133

69

9.

Vítkovice

47

17

4

5

21

122:142

64

10.

České Budějovice

46

16

5

5

20

123:131

63

11.

Olomouc

47

18

3

2

24

110:138

62

12.

Kladno

47

15

5

6

21

114:123

61

13.

Mladá Boleslav

46

15

5

4

22

92:122

59

14.

Litvínov

47

11

3

4

29

100:156

43

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
LMKMEDIA_HOME_ALONE_2-LOST_IN_NEW_YORK-FILM-LMK110-100
LMKMEDIA_HOME_ALONE_2-LOST_IN_NEW_YORK-FILM-LMK110-100
LMKMEDIA_HOME_ALONE_2-LOST_IN_NEW_YORK-FILM-LMK110-100

Zemřela kanadská herečka Catherina O'Haraová, Kevinova matka z filmů Sám doma

V 71 letech dnes v Los Angeles po krátké nemoci zemřela kanadská herečka Catherine O'Haraová, napsala agentura AP. O'Haraovou, která je držitelkou dvou televizních cen Emmy, čeští diváci znají asi nejlépe jako matku dětského hrdiny Kevina z rodinných komedií Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)

FILE PHOTO: Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
FILE PHOTO: Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
FILE PHOTO: Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing

Otřes v čínské armádě. Komunisté se zbavili nejvlivnějšího muže. Měl donášet Američanům

Vedení čínské armády se otřásá v základech. V posledních letech z ní zmizelo několik vysoce postavených generálů. O uplynulém víkendu byl z velení odstaven i druhý nejmocnější muž čínských ozbrojených sil, generál Čang Jou-si. Obvinění jsou vážná: špionáž pro Spojené státy a korupce. Podle analytiků se ovšem za vším skrývá mocenský boj prezidenta Si Ťin-pchinga.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama