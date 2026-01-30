V souboji o druhé místo v tabulce Vary uspěly po nájezdech

Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 21. kola extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. O zopakování výsledku čtvrtečního duelu obou celků v rámci 47. kola rozhodl sedmnáctiletý útočník Petr Tomek, jenž se jednou prosadil i v základní hrací době.
Západočeši po páté výhře za sebou přeskočili Bílé Tygry v tabulce a jsou druzí s mankem sedmi bodů na vedoucí Pardubice.
Hosté přes prohru bodovali pojedenácté v řadě, z toho osm utkání vyhráli. Bod jim zachránil v čase 57:58 Adam Najman.
Hráči Brna zvítězili v dohrávce 47. kola extraligy nad Českými Budějovicemi 4:3 v prodloužení. V čase 62:05 rozhodl v přesilové hře svým druhým dnešním gólem Andrej Kollár.
Kometa vyhrála čtvrtý domácí duel po sobě, Jihočeši si připsali pátou porážku v řadě.
Dohrávané utkání 21. kola hokejové extraligy:
HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 21. Černoch (Jaks, Jiskra), 42. P. Tomek (Egle), rozhodující sam. nájezd P. Tomek - 18. Zile, 58. A. Najman (A. Musil, Sandberg). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5096.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - Bambula, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik - Šilhan, Sapoušek, Váňa. Trenér: Patera.
Liberec: Kváča - T. Galvas, D. Zeman, M. Ivan, Zile, Aubrecht, Ahac, Kachlíř - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Dohrávané utkání 47. kola hokejové extraligy:
HC Kometa Brno - Banes Motor České Budějovice 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)
Branky a nahrávky: 38. Kollár (Hartl), 40. Flek (A. Zbořil), 47. Zábranský (F. Král, Flek), 63. Kollár (F. Král) - 39. P. Novák (Štencel, Vráblík), 43. Harris (Olesen, Pýcha), 52. Štencel (Olesen, Harris). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Axman, Blažek. Vyloučení: 6:6, navíc Olesen (České Budějovice) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 7433.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Ďaloga, Bartejs, Gulaši - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, Hartl - Ferda, Cingel, David Moravec II - Chludil. Trenér: Horáček.
České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Kubíček, Štencel, M. Doudera, Pýcha, Vráblík - Lantoši, Hoch, M. Beránek - Olesen, Harris, F. Přikryl - Kašlík, M. Toman, Chlubna - Kachyňa, P. Novák, Humeník. Trenér: Čihák.
Tabulka:
1.
Pardubice
47
24
5
7
11
149:106
89
2.
Karlovy Vary
47
22
6
4
15
128:117
82
3.
Liberec
47
23
2
8
14
129:108
81
4.
Plzeň
46
20
5
8
13
126:96
78
5.
Třinec
47
21
6
3
17
136:120
78
6.
Hradec Králové
47
20
8
2
17
124:110
78
7.
Sparta
44
19
5
4
16
138:114
71
8.
Brno
47
18
5
5
19
125:133
69
9.
Vítkovice
47
17
4
5
21
122:142
64
10.
České Budějovice
46
16
5
5
20
123:131
63
11.
Olomouc
47
18
3
2
24
110:138
62
12.
Kladno
47
15
5
6
21
114:123
61
13.
Mladá Boleslav
46
15
5
4
22
92:122
59
14.
Litvínov
47
11
3
4
29
100:156
43
