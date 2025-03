V čele MOV bude poprvé žena, Bacha vystřídá bývalá plavkyně Coventryová

Novou prezidentkou Mezinárodního olympijského výboru (MOV) dnes byla zvolena Kirsty Coventryová. Bývalá zimbabwská plavkyně bude první ženou a první zástupkyní Afriky v čele MOV. Funkci převezme 23. června od Němce Thomase Bacha, který její vítězství oznámil.

Jednačtyřicetiletá Coventryová v konkurenci šesti dalších kandidátů získala potřebnou nadpoloviční většinu už v prvním kole. Má za sebou úspěšnou sportovní kariéru, během níž vybojovala dvě olympijská zlata, politické zkušenosti s vedením ministerstva sportu ve své vlasti i 12 let působení v MOV. Mandát získala do roku 2033.

Podařilo se jí to nečekaně rychle. Před volbami nebyl mezi sedmi uchazeči žádný viditelný jednoznačný favorit a odborníci očekávali, že získání nadpoloviční většiny může s postupným vyřazováním nejslabších uchazečů trvat několik kol. Coventryová ale dostala v prvním kole přesně potřebných 49 hlasů od 97 členů MOV s volebním právem, mezi nimiž je i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Dvanáct členů MOV nemohlo v prvním kole hlasovat, protože se o funkci ucházel jejich krajan.

Nejbližším konkurentem Coventryové byl Juan Antonio Samaranch mladší, který získal 28 hlasů. Ostatní kandidáti dostali jen jednotky hlasů. Byli jimi prezident Světové atletiky Sebastian Coe (8), prezident Mezinárodní cyklistické unie David Lappartient (4), šéf gymnastické federace Morinari Watanabe (4), lyžařský předseda Johan Eliasch (2) a jordánský princ Fajsal Husajn (2).

Bach řídil MOV od roku 2013. Před Coventryovou bylo v historii MOV sahající do roku 1894 v čele organizace devět mužů. Nová prezidentka bude muset řešit aktuální otázky, jako jsou rostoucí výdaje, geopolitické napětí, klimatická krize nebo téma transgender sportovkyň. Pod jejím vedením bude MOV hledat pořadatele letních olympijských her v roce 2036, které by se poprvé v historii mohly uskutečnit v Indii nebo na Blízkém východě.