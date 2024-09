V Brně bude formule 1, říká šéf českého Autoklubu. Všichni pořadatelé prý vydělávají

Prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček je přesvědčený, že Masarykův okruh v Brně bude hostit závod mistrovství světa formule 1.

"Jednou se určitě formule 1 v Brně pojede," řekl Šťovíček na tiskové konferenci ke Středoevropské rallye, závodu světového šampionátu v automobilových soutěžích.

"Nebude to samozřejmě jednoduché, ale je to okruh, který má parametry, aby se tam formule 1 jela. Byl tak nakonec projektován a stavěn," doplnil.

Brno je podle něj pro F1 ideální lokalita. "Osvědčená MotoGP. Jsou tam hotely, infrastruktura. Je tam vše, co je potřeba," podotkl Šťovíček a za výhodu označil i mezinárodní letiště v nedaleké Vídni.

Pro řadu fanoušků i odborníků je F1 v Brně sci-fi. Podobné to ale bylo i se superbikovým MS v Mostě, světovou rallye v Česku nebo s návratem Brna do kalendáře MS silničních motocyklů.

"V těchto případech také nikdo nevěřil, že se to podaří a stalo se. Já jsem vždy optimista," uvedl Šťovíček.

Uvědomuje si, že uspořádání závodů F1 je extrémně finančně náročné. "Tady ale nejde o něco, co by zaplatily veřejné rozpočty jako například v Maďarsku, kde promotérský poplatek platí maďarská vláda. To u nás nemůžeme očekávat. Není to tak, že přijdeme s F1 a budeme chtít stovky milionů ze státního rozpočtu," upozornil šéf českého autosportu.

Hlavní výhodou F1 je podle něj ziskovost. "Při současném boomu formule 1, který přináší vyprodané okruhy a při cenách vstupenek, všichni pořadatelé F1 vydělávají," prohlásil.

"Pokud by se našla investorská společnost, která by byla ochotná investovat do nezbytných úprav okruhu, tak věřím, že lze na Velkých cenách dlouhodobě vydělávat," dodal.

Za problém nepovažuje ani fakt, že poplatek promotérovi za konání závodu by byl minimálně 50 milionů dolarů, což je 1,13 miliardy korun. "Investoři by na tom ve finále vydělali," věří Šťovíček.

V ideálním případě by se podle něj Česko mohlo v pořádání závodů F1 střídat s Maďarskem, případně i s Rakouskem.