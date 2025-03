Uznat gól po odpískání? Zásadní pochybení. Pro rozhodčí skončila sezona

Manažer rozhodčích Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) Vladimír Pešina uznal zásadní pochybení hlavních sudích Romana Mrkvy a Reného Hradila ve čtvrtečním třetím utkání čtvrtfinále play off mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové.

Za chybně uznaný gól Východočechů byli až do konce sezony vyřazeni z nominační listiny pro extraligová utkání. Vedle toho dostali pokutu v plné výši zápasového paušálu. APK LH o tom informovala tiskovém prohlášení.

Hodně emocí vyvolal ve čtvrtečním duelu vyrovnávací gól Východočechů, který vstřelil v čase 56:25 David Šťastný. Stalo se tak ale zřetelně až poté, co byla přerušena hra. Šťastný nejprve vlastní akci zakončil střelou, puk zůstal pod mladoboleslavským brankářem Dominikem Furchem a po chvíli zazněl hvizd rozhodčích. Šťastný po objetí branky v tu chvíli vyšťoural puk, který měl Furch mezi nohama a skóroval. Sudí gól po kontrole u videa přesto uznali.

Podle Pešiny došlo z hlediska rozhodovacího procesu k celému řetězci pochybení. "První spočívalo v předčasně přerušené hře z důvodu špatného postavení hlavního rozhodčího Mrkvy. Další pak přišla při vyhodnocení situace po hvizdu, ať už přímo na ledě, kdy je nutné, aby rozhodčí učinil signál o vstřelení či nevstřelení gólu, nebo následně u videa, neboť právě z videa je zřetelné, že hvizd ovlivnil hráče bránícího týmu. Gól tedy nemohl být uznán ani podle pravidla umožňujícího ho vstřelit po přerušení hry," vysvětlil Pešina.

Taková situace však v Mladé Boleslavi nenastala. "Z celého zmíněného řetězce chyb považujeme za klíčové předčasné přerušení hry a následné rozhodnutí pomocí videa. Rozhodčí zprvu nevyhodnotil pohyb hradeckého hráče směřujícího do brankoviště za pukem a hvizdem připravil hostující tým o možnost pokračovat v akci. Následný přezkum situace u videa pak neměl vést k uznání gólu - právě kvůli hvizdu rozhodčího a jeho vlivu na bránící hráče," doplnil Pešina.

Střelec branky Šťastný po utkání nijak nezastíral, že písknutí slyšel. "Ale oni někdy pískají rozhodčí, někdy fanoušci. Já jsem prostě viděl volný puk, který byl někde u kotníků Furchína (Dominika Furcha) a já ho jenom vytáhl špičkou a dal gól. Jel jsem za rozhodčím, že už pískal, a on říka,l že to nevadí. Tak jsem si říkal, že je to teda gól, protože puk byl volný," popsal Šťastný.

Chyba rozhodčích významným způsobem ovlivnila vývoj utkání a může mít zcela zásadní dopad také na celou sérii. Bruslaři, jimž se podařilo vyhrát obě venkovní utkání, vedli v tu chvíli 3:2 a směřovali za třetím bodem v sérii. Poté, co však Šťastný v rozporu s pravidly vyrovnal, zasadil rozčarovaným Středočechům o 71 sekund později rozhodující direkt Kevin Klíma.

Mladoboleslavský klub se proti rozhodnutí ohradil již po utkání a také kouč Richard Král měl jasno o tom, že gól neměl být uznán. "Myslím si, že kdyby byla střela, Dominikovi to propadlo, kotouč doklouzal do brány a rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. Pokud však rozhodčí pískne, je hra přerušená, dopraví to hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznaný," řekl Král.

Připustil, že protest nebude z pohledu boje o postup do semifinále ničemu platný, protože výsledek, jímž se Královéhradečtí vrátili do série, už se nezmění. "Všichni hráči jsou frustrovaní, bylo vůbec těžké je poslední tři minuty připravit na tu power play, že se s tím zápasem dá ještě něco dělat. Všichni cítili obrovskou křivdu. Co se s tím dá udělat… Zápas asi opakovat nebudeme, na to není čas," konstatoval Král.