Benative
2. 3. Anežka
Sport

Uznání gólu se divil i sparťan. Komise rozhodčích přesto tvrdí, že platil správně

Sport

Uznání branky, díky níž se fotbalisté Sparty v klíčové chvíli dostali v sobotním ligovém utkání s ostravským Baníkem do vedení 2:1, překvapilo nejednoho fanouška, ale i bývalého hráče Letenských Václava Kadlece. Komise rozhodčích přesto trvá na tom, že sudí gól posvětili správně.

Poland U-21 V North Macedonia U-21 - UEFA Under-21 Euro 2027 Qualifiers, Krakow - 05 Sep 2025
Karel RoučekFoto: Profimedia
Ve 25. minutě, jen krátce poté, co sparťany v duelu srazilo vyrovnání na 1:1, se domácí dostali znovu do vedení.

Vydra centroval do šestnáctky, kde se k míči snažil dostat v jasném ofsajdu Kadeřábek.

Na pas nedosáhl, ten se od překvapeného baníkovce Beweneho odrazil k Haraslínovi, jenž skóroval.

Sudí Rouček gól uznal, VAR nečekaně neintervenoval.

"Kadeřábek nesváděl se soupeřem souboj o míč. Ani svým pohybem neměl zjevný vliv na možnost soupeře hrát míčem," tvrdí komise rozhodčích v dnešním prohlášení.

Její zdůvodnění je překvapením, protože televizní záběry ukazují něco jiného. „Za mě ten gól neměl platit, stoprocentně,“ uvedl už v sobotním studiu při přenosu utkání i Václav Kadlec, sám bývalý hráč Sparty a nyní expert stanice Oneplay, jež ligu vysílá.

Komise rozhodčích, jíž kritici často vyčítají obhajování i evidentních chyb arbitrů, alespoň uznala, že se jednalo o „hraniční situaci“. O ofsajd podle ní nešlo hlavně proto, že „míč letěl příliš vysoko a vzdálenost mezi Kadeřábkem a Kričfalušim byla větší“.

„Že na to Pavel Kadeřábek nedoskočil, je jedna věc, ale podle mě Kričfalušiho stoprocentně ovlivnil. Ten fotbal jsem hrál, takže vím, že vás to ovlivní, když před vámi takhle skáče,“ prohlásil Kadlec, jenž v nejvyšší soutěži odehrál 173 zápasů, vstřelil 50 gólů a působil i ve Frankfurtu či Midtjyllandu.

„Kričfaluši to nemá zas tak daleko, takže by do toho souboje šel jinak, ten balon by si hledal jinak,“ vyvracel logickým argumentem už s předstihem tvrzení komise. „Za mě ta branka neměla platit,“ zopakoval.

Obdobná situace nastala, když ostravský Planka v 91. minutě snížil na 3:2. Při jeho střele byl jasně za obranou Pražanů probíhající Buchta. Ten svým pohybem na rozdíl od Kadeřábka naznačil, že se chce míči vyhnout. Plankova trefa platila. Byť šlo podle komise opět o hraniční situaci, větší vzdálenost mezi Buchtou a brankářem Surovčíkem rozhodla, že branka byla správně uznána.

Aspoň u jiného fatálního omylu rozhodčích komise uznala, že šlo o chybu. A to když v 89. minutě sudí Beneš udělil červenou kartu Godwinovi v duelu s Teplicemi.

Pardubický fotbalista chtěl házet aut, Riznič se mu v tom snažil rukou zabránit, načež Godwin naznačil nastavení nohy a lehce soupeře zasáhl.

Beneš mu udělil červenou kartu a u svého rozhodnutí nepochopitelně zůstal, přestože ho VAR povolal na přezkum k monitoru.

"Sice se jednalo o úmyslné kopnutí soupeře v přerušené hře, ale celá situace byla vyvolána nesportovním chováním teplického hráče Rizniče a intenzita kopnutí domácího hráče byla nízká,“ uvedla komise.

„Oba hráči měli v tomto případě dostat žlutou kartu za nesportovní chování," doplnila.

Pardubice hrály v té době v přesile, byly v tlaku a snažily se o vítězný gól, po srovnání sil už zůstal stav 1:1.

Nigerijský hráč byl nesprávně vyloučen i před třemi týdny na stadionu Bohemians, kde také chyboval rozhodčí.

V utkání Dukly se Slavií chyboval pro změnu sudí Dalibor Černý, jenž za stavu 0:1 po zákroku domácího Svozila na Sadílka v pokutovém území odpískal dokonce faul slávistovi.

Až díky intervenci VAR a kontrole u monitoru Černý verdikt změnil a nařídil správně penaltu. Slavia z ní stanovila konečné skóre 2:0.

