Uživatelé nejznámější sportovní aplikace minuli Mars, nyní míří k Jupiteru

Kromě parametrů obvyklých pro sportovní trackery (vzdálenost, čas, spálené kalorie apod.) generuje EPPka při každé aktivitě také body, které uživatel může přidělit neziskové organizaci podle svého výběru. Propojuje tak pohyb s dobrým pocitem pomoci druhým.
Aplikaci nabídla Nadace ČEZ poprvé v květnu 2015. Za deset let své existence rozdělila díky aktivitě uživatelů přes 262 milionů korun mezi 3 374 projektů po celém Česku. Rekordní byl loňský rok, kdy EPPkaři podpořili 468 projektů.
Během uplynulé dekády lidé s EPPkou naběhali, nachodili, najezdili na kole či jinak nasportovali přes 59,4 milionu kilometrů, což je vzdálenost, na níž se k Zemi umí přiblížit planeta Mars.
"EPPku jsme od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. Najdete ji proto jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů, nebo vozíčkářů. Nezáleží na tom, jestli běžíte ultramaraton, nebo jdete do lesa sbírat houby, každý metr se počítá," říká místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Na výběr je v EPPce 26 různorodých sportovních aktivit, nejčastěji ji lidé používají při běhu a chůzi, následuje cyklistika. Aplikace umožňuje vytvářet i týmy, kdy se členové mohou vzájemně motivovat k co nejčastější aktivitě a soutěží mezi sebou. Tuto možnost rádi využívají například dobrovolní hasiči, členové sportovních klubů, ale i firmy v rámci svých charitativních dnů či týdnů.
Aplikaci EPP v průběhu let podpořily známé osobnosti v čele s legendárním hokejistou Jaromírem Jágrem, olympijskými vítězi Lukášem Krpálkem a Evou Adamczykovou či tenistkami Karolínou Plíškovou, Barborou Strýcovou, Petrou Kvitovou a řadou dalších populárních tváří.