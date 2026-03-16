Už je to neobhajitelné, zní k formátu NHL. Naplno se ukazuje jeho nespravedlnost

Colorado s Martinem Nečas prakticky celou sezonu vévodí hokejové NHL. Existuje ale scénář, podle kterého by jeho vyřazení v prvním kole play off nebylo velkým překvapením. Na vině je stále kritizovanější formát vyřazovacích bojů.
Při připomenutí: NHL je rozdělena do dvou konferencí a čtyř osmičlenných divizí. Na Západě do Centrální a Pacifické, na Východě do Atlantické a Metropolitní.
Boje o Stanley Cup pak severoamerická soutěž hodně staví právě na divizích. V prvním kole se střetne druhý a třetí tým z každé divize.
Na vítěze divize připadá tým s tzv. divokou kartou, který skončil mimo nejlepší divizní trojku, ale uhrál jedno ze zbývajících dvou postupových míst v konferenci.
Formát platí od play off 2014 a má prohlubovat divizní rivalitu. Tedy soupeření klubů ze stejného regionu nebo alespoň časového pásma.
Dlouhodobá zkušenost ale přináší rozpaky. „Jelikož pravděpodobnost dokonalé vyrovnanosti mezi divizemi je extrémně nízká, každou sezonu se nakonec setkáváme s vykolejenými souboji v prvním kole. V této základní části směřujeme k dosud nejhoršímu případu,“ napsal Travis Yost ze stanice TSN.
Vezměme si již zmíněné Colorado. Stále je docela dobře možné, že v Centrální divizi klesne na druhou příčku za podobně rozjetý Dallas.
V takovém případě by v prvním kole šlo na Minnesotu, další obávaný mančaft. A jestliže by uspělo, ve druhém kole by narazilo na Dallas (pokud by předtím neselhal v roli favorita).
Tyto tři týmy jsou na Západě jasně nejlepší, přesto do letošního finále konference projde maximálně jeden z nich. Při současném formátu to jinak zkrátka nejde.
„Divizní struktura soutěže začíná být neobhajitelná,“ dodal Yost.
Zatímco Centrální divizi čeká masakr těžkých vah, ta Pacifická žádného velkého favorita na Stanley Cup nemá.
Jejím nejlepším týmem je momentálně Anaheim, který má 77 bodů a záporné skóre -10. Kdyby hrál na Východě, byl by tři body pod postupovou čarou. Takhle je v podstatě papírovým favoritem na konferenční finále.
„Vím, jak vedení ligy miluje divizní rivalitu. Pokud ale skončíte celkově druzí ve své konferenci, neměli byste hrát proti třetímu týmu,“ komentoval televizní analytik Paul Bissonnette stávající formát, který v tuto chvíli slibuje souboj prvního kola mezi Dallasem a Minnesotou, čili druhým a třetím nejlepším mančaftem na celém Západě.
„V sázce je hodně pracovních míst, protože skončit v prvním kole, to v životopise vypadá špatně. Přitom jste ale vypadli po srážce s kolosem, a to jste dosáhli na druhé nebo třetí místo v konferenci… Jaký smysl má odehrát celou základní část kvůli tomuhle?“ připojil Bissonnette.
Neduhy současného formátu by se podle kritiků daly vyřešit jednoduše, totiž návratem k tomu starému, kdy první tým konference rozehrál play off proti osmému, druhý proti sedmému a tak dále.
„Mám pocit, že všichni hráči chtějí zpátky formát první proti osmému,“ řekl před začátkem aktuálního ročníku hvězdný obránce Colorada Cale Makar.
Ani tato varianta by nevyřešila případné rozdíly mezi konferencemi, ale alespoň by netrestala týmy ze silné divize. Šéf NHL Gary Bettman však návrat k osvědčeným pořádkům vytrvale odmítá.
Hokejový Světový pohár bude i v Praze. Pastrňák se raduje
Hokejový Světový pohár se v únoru 2028 bude hrát i v Praze.
ŽIVĚ Havlíček řekl, že Česko může zjistit stav ropovodu Družba. Kupka varuje před „užitečnými idioty“
Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům. „Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů,“ vyzval Kupka.
ŽIVĚ Ukrajina v noci zaútočila na Moskvu, na jihu Ruska hořel zásobník ropy
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hořel po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
ŽIVĚ Pomozte nám „radostně“ otevřít Hormuz, vzkázal Trump spojencům. Němci ho odmítli
Americký prezident Donald Trump se domnívá, že by státy světa měly USA s otevřením Hormuzského průlivu „pomoci radostně“. „Některé (země) jsou z toho velmi nadšené a některé ne. Jsou mezi nimi i země, kterým jsme pomáhali po mnoho, mnoho let,“ řekl Trump. Část spojenců už účast vyloučila. Učinilo tak například Německo, podle jehož kancléře Friedricha Merze není íránská válka záležitostí NATO.
Na maturitním plese budoucích policistů se strhla bitka. Vše zachytila kamera
Na maturitním plesu školy, která vychovává mimo jiné budoucí policisty, se o víkendu strhla rvačka. Jednoho z účastníků musela odvézt záchranka. Vše šetří policie. Incident zachytily kamery.