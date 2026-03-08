Úvodní závod F1 v Austrálii ovládly mercedesy, vyhrál Russell před Antonellim

Úvodní Velkou cenu Austrálie mistrovství světa formule 1 ovládli jezdci týmu Mercedes. Zvítězil Brit George Russell o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Italem Andreou Antonellim. Třetí skončil Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Obhájce titulu Brit Lando Norris z McLarenu obsadil páté místo, za Russellem zaostal o více než 51 sekund. Hned za ním dojel čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen z Red Bullu, který startoval z dvacáté příčky. První body v F1 vybojoval při svém debutu osmnáctiletý Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil osmý.
Šampionát pokračuje příští týden Velkou cenou Číny.
Velká cena Austrálie, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:23:06,801, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,974, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,519, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -16,144, 5. Norris (Brit./McLaren) -51,741, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -54,617.
Průběžné pořadí MS (po 1 z 24 závodů): 1. Russell 25, 2. Antonelli 18, 3. Leclerc 15, 4. Hamilton 12, 5. Norris 10, 6. Verstappen 8.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 43, 2. Ferrari 27, 3. McLaren 10, 4. Red Bull 8, 5. Haas 6, 6. Racing Bulls 4.
ŽIVĚ Slib o neútočení brzy padl. Sousedé Íránu opět čelí raketovým úderům
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok.
Kdo to vynesl ven, má padáka! Šéfa naštval únik, týkal se i velké české naděje
Osmnáctiletý obránce Radim Mrtka, jeden z největších českých talentů současnosti, si před uzávěrkou přestupů mohl přečíst, že míří z Buffala do St. Louis. Nakonec ale zůstal. A nedokončený hokejový trejd měl dohru.
Vejmelka jako první vychytal 30. výhru. Dobeš zazářil 36 zákroky
Český hokejový brankář Karel Vejmelka 27 zákroky pomohl Utahu k vítězství 5:4 v prodloužení nad Columbusem a jako první gólman v aktuálním ročníku NHL vychytal 30. výhru. Z vítězství se radoval také Jakub Dobeš, jenž se při výhře 4:3 nad Los Angeles blýskl 36 zásahy.
Moderní medicína velí po úrazu hned vstát, pohyb urychlí návrat o týdny
Když lidé uklouznou na zledovatělém chodníku a pořádně si natlučou kostrč nebo když si při sportu natáhnou sval, jejich instinktivní reakcí bývá odpočinek. Totéž ostatně radí i známá metoda RICE, což je základní postup první pomoci při akutních poraněních měkkých tkání. Čtyři písmena, která tuhle zkratku tvoří, jsou rest (odpočinek), ice (ledování), compression (stlačení) a elevation (zvednutí).