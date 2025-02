Utkání hvězd NBA v novém hávu. Výhru slavil "Shaq", LeBron po 21 letech chyběl

Miniturnaj na Utkání hvězd NBA v San Franciscu ovládl výběr Shaquillea O'Neala. Tým kolem Jaysona Tatuma nebo Stephena Curryho si ve finále poradil 41:25 se sestavou Charlese Barkleyho.

Na soupisce O'Nealova týmu byl původně také LeBron James, který se ale na poslední chvíli omluvil kvůli zranění levé nohy. Nejlepší střelec v historii NBA, jenž odehrál rekordních dvacet Utkání hvězd, na All Star Game chyběl poprvé od roku 2004.

Tradiční exhibice se letos hrála podle nového formátu. V turnaji čtyř týmů se utkaly výběry, které ze zvolených hráčů sestavili O'Neal, Barkley a Kenny Smith a doplnil je vítězný výběr z pátečního obdobného turnaje nováčků. Zápas vyhrál ten tým, který jako první dosáhl na 40 bodů.

O'Nealův výběr si v semifinále poradil 42:35 s týmem nováčků a poté rozstřílel Barkleyho výběr. Nejlepším střelcem finále byl s 15 body Tatum, Curry přidal 12 bodů a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Utkání hvězd.

"Byla to zábava," citovala Curryho agentura Reuters. "Nasazení bylo oproti loňsku úplně jiné, takže to podle mě byl krok správným směrem. Samozřejmě si na to budeme ještě muset zvyknout a určitě jsou věci, které by šly vylepšit," dodal.