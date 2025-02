Američané jsou ve finále, Kanada se strachuje. Šlágr začal třemi bitkami

Hokejisté USA zdolali na Turnaji čtyř zemí Kanadu 3:1 a zajistili si účast ve finále turnaje. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Jake Guentzel, autor dvou gólů.

Sestřih utkání mezi USA a Kanadou na Turnaji čtyř zemí | Video: Associated Press

Nerozhodný stav 1:1 zlomil ve 34. minutě Dylan Larkin, který si v utkání připsal i asistenci. Jedinou branku poražených dal Connor McDavid, který v šesté minutě otevřel skóre.

Rivalita obou týmů se promítla do divokého začátku. Časomíra ukrojila ze zápasu pouhých devět sekund a na trestných lavicích sedělo na každé straně po třech hráčích za bitku.

Po úvodním vhazování se totiž do sebe pustili jeden z lídrů amerického týmu Matthew Tkachuk s Brandonem Hagelem, po druhém vhazování Brady Tkachuk se Samem Bennettem. Ke třetí rvačce došlo při boji o brankoviště a rukavice shodili kanadský obránce Colton Parayko s J.T. Millerem. Další průběh už se nesl v klidném duchu a rozhodčí od 17. minuty dokonce už nikoho nevyloučili.

"Nacházíme se v nepřátelském prostředí a chtěli jsme ukázat, že neustoupíme," vysvětlil Matthew Tkachuk, proč se začalo zostra.

"V posledních letech dosáhli (Kanaďané) mnoha úspěchů. Někteří patří k nejlepším hráčům na světě. Cítili jsme, že je vhodná doba vyslat vzkaz, že teď nastal náš čas. Byla to zábava a oceňuju všechny, že do toho šli," doplnil.

Skóre změnili jako první Kanaďané. McDavid dostal ve středním pásmu puk do jízdy, prohnal se kolem Charlieho MacAvoye a bekhendem překonal Connora Hellebuycka. V 11. minutě vyrovnal z nenápadné střely Guentzel, který našel volné místo mezi betony Jordana Binningtona.

Během střídání před gólem na 1:1 poslal k ledu McDavida obránce McAvoy. "To byl pravděpodobně jeden z klíčových momentů zápasu. Vedli 1:0, hala se otřásala v základech a Charlie si vyšlápl na McDavida. Opět tím vyslal signál," chválil Matthew Tkachuk McAvoye, který si v úvodní třetině připsal dva hity nejen na McDavida, ale i další kanadskou hvězdu Sidneyho Crosbyho.

Vítězný gól padl v čase 33:33. Z přečíslení dva na jednoho udeřil Larkin a potrestal Crosbyho chybnou přihrávku. Výhru USA zpečetil Guentzel při hře Kanady bez gólmana. Zápas nedohrál zřejmě kvůli zranění Matthew Tkachuk, ale zůstal s týmem na střídačce.

"Bylo to rychlé, tvrdé, dramatické, emotivní," zhodnotil zápas McDavid. "Mělo to všechno, co od utkání čekáte. Mrzí nás, jak dopadlo, ale ještě není zdaleka konec," věřil kanadský útočník v odvetu ve finále.

Spojené státy, které v úvodním utkání roznesly Finsko 6:1, mají po dvou zápasech šest bodů a před duelem se Švédskem i jistou první příčku. Ostatní tři týmy nasbíraly shodně po dvou bodech.

Hokejový Turnaj čtyř zemí v Montrealu:

Kanada - USA 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 6. McDavid (Doughty, Binnington) - 11. Guentzel (Eichel, Werenski), 34. Larkin (Boldy), 59. Guentzel (Larkin, Faber). Rozhodčí: Dwyer, Hebert - Daisy, Murchison. Vyloučení: 2:1, navíc Hagel, Bennett, Parayko - M. Tkachuk, B. Tkachuk, J. Miller na 5 min. Bez využití. Diváci: 21.105.

Kanada: Binnington - Parayko, Morrissey, Sanheim, Toews, Doughty, Harley - Marner, McDavid, Reinhart - Stone, MacKinnon, Crosby - Point, Cirelli, Hagel - Jarvis, Bennett, Marchand. Trenér: Jon Cooper.

USA: Hellebuyck - McAvoy, Werenski, Faber, Slavin, Fox, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Hughes, Matthews, Guentzel - Boldy, Larkin, Miller - Connor, Trocheck, Nelson. Trenér: Mike Sullivan.

Tabulka: