Udělejte něco s vražedným vedrem, žádá Pogačar cyklistické bosse o revizi kalendáře

Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton nyní trápí na „Staré dámě“ i dalších závodech.
"Kdybych měl tu moc, přeorganizoval bych celý kalendář, aby se v červenci a srpnu nejezdilo v horkých oblastech," řekl slovinský cyklista novinářům po dojezdu nedělní etapy v Usselu.
"Postavil bych úplně jiný kalendář, to ale není v mých rukou,“ dodal.
Kvůli současné vlně veder sáhli organizátoři Tour k neobvyklému kroku a zkrátili nedělní etapu ve Francouzském středohoří o 30 kilometrů. Teploty v minulých dnech atakovaly hranici 40 stupňů Celsia.
"Možná budou dalším krokem dřívější starty etap. Včera tu byl návrh, aby se startovalo v 10:00, ale tím se nic nezmění. Stejně budete dojíždět do cíle v horku," uvedl Pogačar, jenž je po prvním týdnu lídrem závodu.
"Muselo by se startovat v osm nebo v devět hodin, nebo dokonce ještě dřív. Což tedy zní hrozně, ale myslím, že tělo si dokáže zvyknout vstávat v pět a v osm vyrazit do etapy,“ řekl úřadující mistr světa.
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