Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Udělejte něco s vražedným vedrem, žádá Pogačar cyklistické bosse o revizi kalendáře

ČTK

Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton nyní trápí na „Staré dámě“ i dalších závodech.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar se na startu 9. etapy Tour de France ukrývá před vedrem pod slunečníkyFoto: CTK – Mosa'ab Elshamy
Reklama

"Kdybych měl tu moc, přeorganizoval bych celý kalendář, aby se v červenci a srpnu nejezdilo v horkých oblastech," řekl slovinský cyklista novinářům po dojezdu nedělní etapy v Usselu.

"Postavil bych úplně jiný kalendář, to ale není v mých rukou,“ dodal.

Kvůli současné vlně veder sáhli organizátoři Tour k neobvyklému kroku a zkrátili nedělní etapu ve Francouzském středohoří o 30 kilometrů. Teploty v minulých dnech atakovaly hranici 40 stupňů Celsia.

"Možná budou dalším krokem dřívější starty etap. Včera tu byl návrh, aby se startovalo v 10:00, ale tím se nic nezmění. Stejně budete dojíždět do cíle v horku," uvedl Pogačar, jenž je po prvním týdnu lídrem závodu.

Reklama
Reklama

"Muselo by se startovat v osm nebo v devět hodin, nebo dokonce ještě dřív. Což tedy zní hrozně, ale myslím, že tělo si dokáže zvyknout vstávat v pět a v osm vyrazit do etapy,“ řekl úřadující mistr světa.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman
Biological,Hazard.,Epidemic,Of,The,Chinese,Coronavirus.,An,Asian,Woman

Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 702 lidí

Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.

Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran

ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA

Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.

Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí
Vedro v Praze; teplo, slunce, voda, léto, turisté, koupání, osvěžení, žár, Žluté lázně, Staroměstské náměstí

ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní

Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Reklama
Zetor Forterra 2022
Zetor Forterra 2022
Zetor Forterra 2022

V Brně po 80 letech končí výroba traktorů, sídlo firmy Zetor zůstane

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, firma o tom informovala v pondělí.

Reklama
Reklama
Reklama