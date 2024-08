"Ty jo, vás tady je." Zlatého Fuksu přivítal nabitý Český dům, chyběla mu jen dcera

Neustále dojatý, ale nadšený z velkého množství českých fanoušků dorazil Martin Fuksa do Českého domu v olympijské Paříži. Český kanoista přišel ukázat zlatou medaili z pátečního závodu na kilometrové trati. V rozhovoru na pódiu přiznal, že mu při oslavách schází pouze jeden člověk a to jeho dcera.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Na pódiu Českého domu v Parku La Villette se vystřídali všichni členové "Fuksa týmu", šampion Martin, bratr Petr, táta Petr a dědeček Josef. Kousek od pódia pak mávala a tleskala i manželka Anna.

"Mě jenom mrzí, že tady není naše dcera," dojal sebe i fanoušky Fuksa. Zlato chce věnovat právě dceře Emily, která se narodila loni na jaře a nyní je doma s babičkou.

"Ahoj Česko. Ty jo, vás tady je. Jsem moc rád, že jste sem přišli v takovém počtu," zdravil všechny v Českém domu čerstvý olympijský šampion.

Jednatřicetiletý rodák z Nymburka byl šťastný, že se mu vyplnila všechna přání. "Samozřejmě od té doby, co se mi narodila dcera, tak se priority trochu změnily a rodina je vždycky na prvním místě. Na druhou stranu teď řešíme ten sportovní moment a co je víc než vyhrát olympijské hry. Já bych to rozdělil na tyhle dvě roviny. To, že je to jeden balíček, je to nejlepší, co si může člověk přát," dodal.

Třikrát slavil zlato na mistrovství světa a z toho na olympijském kilometru triumfoval loni v Duisburgu. Předtím na něm byl na světovém šampionátu pětkrát stříbrný. Teď přidal největší triumf. Šéf české výpravy v Paříži Martin Doktor, který na stejné trati vyhrál v roce 1996 na olympiádě v Atlantě, o něm prohlásil, že byl dnes neporazitelný.

"Já si troufnu říct, že jsem asi dneska byl k neporažení. Jelikož jsme jeli i semifinále a taky se mi podařilo vyhrát. Vlastně jsem se úplně moc neunavil," culil se Fuksa.

Po slavnostním programu se pak ještě dlouho podepisoval fanouškům a ochotně s nimi pózoval.