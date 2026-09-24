Tvrdý trest za korupci: Gólman Kalina vyfasoval 20 let a obří pokutu k tomu

Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace ČR rekordní trest - zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.
Devětadvacetiletý Kalina se dopouštěl přečinů od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, který byl před dvěma týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazen do nejnižší soutěže. Kalina byl potrestán v 11 případech. Kvůli jeho dlouhodobému jednání mu etická komise uložila nejvyšší možný trest.
Zájemců je několik. Potravinové řetězce v Evropě zvažují odkup aktivit Tesca
Mezi zájemci o odkup aktivit britského řetězce Tesco ve střední Evropě je i majitel Lidlu a Kauflandu, společnost Schwarz Gruppe. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT). O koupi podle jeho zdrojů projevují zájem také nizozemský řetězec supermarketů Ahold Delhaize a polský diskontní řetězec Biedronka.
Poradce Chameneího pohrozil rozšířením války. Mohla by se dostat až k Indickému oceánu
Pokud USA znovu zaútočí, mohl by Teherán rozšířit válku na Blízkém východě až k Indickému oceánu, řekl ve čtvrtek poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Íránští představitelé již dříve pohrozili, že v případě obnovení amerických útoků rozšíří geografický rozsah konfliktu.
Záhada za Tutanchamonovou zdí. Egyptolog Bárta mírní sen o hrobce Nefertiti
Nové poznatky o Tutanchamonově hrobce oživily představu, že za jejími stěnami čeká další velký objev – podle badatelů možná i hrob královny Nefertiti. Český egyptolog Miroslav Bárta existenci neznámých prostor nevylučuje. Pro jejich původ však nabízí střízlivější vysvětlení: mohlo by jít o nedokončenou část faraonovy hrobky. K představě, že uvnitř odpočívá slavná královna, je skeptičtější.
Hitlerovo alibi nesedí. Nové dokumenty odkrývají detaily záhadné smrti jeho neteře
Smrt Geli Raubalové, Hitlerovy neteře a podle některých spekulací také jeho milenky, patří k nejzáhadnějším epizodám z osobního života nacistického vůdce. Dosavadní verze událostí hovoří o tom, že třiadvacetiletá dívka v září 1931 spáchala sebevraždu po hádce s Hitlerem, který měl pro dobu její smrti alibi. Nově objevené dokumenty však na tuto verzi vrhají řadu pochybností.
ŽIVĚ Pokud chce Zelenskyj jednat s Putinem, ať přijede do Moskvy, vzkazuje Kreml
Pokud chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, může přijet do Moskvy. Ve středu to podle agentury TASS řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl také, že v současnosti nejsou žádné konkrétní plány na jednání na nejvyšší úrovni o Ukrajině, a obvinil napadenou zemi, že pokračuje v útocích na Rusko, předpoklady pro mírová jednání tak nejsou.