Tvrdý trest. Bořil bude za svůj psychotický výstup pykat, sezona pro něj skončila

Fotbalista Slavie Jan Bořil za vyloučení ve víkendovém utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové dostal trest zákazu startu na sedm soutěžních utkání. Sezona tak pro něj šest kol před koncem skončila.
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu Daliboru Černému, a uložila mu vyšší trest. Novinářům to po dnešním zasedání řekl předseda komise Jiří Matzner.
Bořil se neovládl po nařízení pokutového kopu pro domácí a v čase 90.+2 byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Sápal se na rozhodčího, spoluhráči ho museli držet.
Černý do zápisu uvedl, že mu obránce vyhrožoval slovy "počkej uvnitř". Již v 88. minutě dostal červenou kartu za faul Youssoupha Mbodji. Slavia bez dvou vyloučených hráčů prohrála v Hradci Králové 1:2 a její náskok v čele tabulky na druhou Spartu se zmenšil na pět bodů.
Reprezentantovi hrozil trest od čtyř zápasů až do devíti měsíců. "Jednání pana Bořila po udělení červené karty se změnilo v těžko pochopitelný výbuch emocí, který vyústil v situaci, kdy jej musel vlastní spoluhráč (Erik Prekop) fyzicky zadržovat, aby nedošlo ke konfrontaci s hlavním rozhodčím. Během toho se vůči sudímu navíc dopustil verbálních výhrůžek, což je zaznamenáno v zápise o utkání," konstatoval Matzner.
Chování pětatřicetiletého obránce je pro komisi naprosto neakceptovatelné. "Dalekosáhle překračuje hranice toho, co si hráč může nejenom vůči delegovaným osobám v utkání dovolit. Proto jsme přistoupili k zastavení závodní činnosti na sedm soutěžních utkání. Uložený trest odpovídá závažnosti celého incidentu a jasně deklaruje, že podobné excesy jako vyhrožování ve sportu nemají místo a nebudou tolerovány," uvedl předseda komise.
"Zároveň vnímáme jako zklamání, že se takového jednání dopustil hráč, který zastává roli kapitána a patří mezi nejzkušenější osobnosti celé soutěže. Právě od takových se očekává, že budou schopni jít příkladem a v podobných momentech udržet emoce a zachovat respekt k rozhodčím i ostatním aktérům, což se v tomto případě nestalo," dodal Matzner.
Bořilovo vyloučení za nesportovní chování přišlo jen týden poté, co v zápase s Plzní dostal červenou kartu slávistický útočník Tomáš Chorý za plivnutí na Sampsona Dweha. Disciplinární komise následně neshledala, že by nejlepší střelec této ligové sezony úmyslně plivl na protihráče, a udělila mu nejnižší, jednozápasový trest. Zárodkem celé kontroverze ale bylo, že Chorý po faulu přišel k ležícímu Dwehovi a zblízka na něj křičel.
Vedení Slavie podle médií potrestalo Chorého s Bořilem pokutou 200.000 korun a povinností odpracovat nejméně 50 hodin prospěšných prací v rámci aktivit vršovického klubu. Slavia nebude interní řešení případu nijak komentovat.
Bořil dorazil k projednání případu osobně s právním zástupcem a za svůj exces se omluvil. Pro média verdikt komise nekomentoval.
