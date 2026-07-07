Tvrdý konec amerického snu. Belgičané porazili 4:1 USA a jsou ve čtvrtfinále

Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4:1 USA a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V prvním poločase dvakrát skóroval Charles De Ketelaere, za domácí se prosadil Malik Tillman. Po změně stran přidali další góly Hans Vanaken a Romelu Lukaku.
Belgičané postoupili do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek od 21:00 SELČ se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě USA neprošly dál ani Kanada a Mexiko.
Belgičané šli do vedení už v deváté minutě, kdy si De Ketelaere našel před bránou Raskinovu přihrávku a zaznamenal premiérový gól na šampionátu. Po půlhodině srovnal tečovanou střelou z přímého kopu Tillman, jenž se podobným způsobem trefil i v úvodním kole vyřazovací fáze proti Bosně a Hercegovině. Stal se tak teprve druhým hráčem za posledních 60 let, který na jednom MS skóroval dvakrát z přímého kopu, dosud se to povedlo pouze Francouzovi Genghinimu v roce 1982.
Radost ale domácím dlouho nevydržela, v 33. minutě udeřil hlavou znovu De Ketelaere. Stejný hráč navíc v 57. minutě obral o míč vyběhnutého Freese a chybu gólmana USA potrestal střelou do odkryté brány Vanaken.
Pojistku přidal ve třetí minutě nastavení Lukaku, jenž se po další chybě v rozehrávce USA trefil obstřelem k tyči. Třiatřicetiletý kanonýr dal už svůj osmý gól na světovém šampionátu, na tom aktuálním se prosadil potřetí.
Američanům nepomohl ani útočník Balogun, jenž po červené kartě v minulém utkání mohl nastoupit, protože mu FIFA pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku. Dnes odehrál takřka celý zápas, vystřídal až v nastavení. USA podlehly Belgii v osmifinále MS stejně jako před 12 lety.
Osmifinále (Seattle):
USA - Belgie 1:4 (1:2)
Branky: 31. Tillman - 9. a 33. De Ketelaere, 57. Vanaken, 90+3. Lukaku. Rozhodčí: Machádma - Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) - Al-Marri (video, Kat.). ŽK: McKennie, Tillman (oba USA). Diváci: 66.925.
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest (46. Reyna), McKennie, Adams (72. Pepi), Tillman, Robinson (90+2. Arfsten) - Balogun (90+2. Wright), Pulisic (59. Berhalter). Trenér: Pochettino.
Belgie: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (21. Vanaken), Tielemans - Trossard (89. Saelemaekers), Raskin (89. Witsel), Lukebakio (67. Doku) - De Ketelaere (67. Lukaku). Trenér: Garcia.
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