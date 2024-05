Tvrdík útočil na Fouska, než mu vypnuli mikrofon. Že si to někdo dovolí, žasl Pelta

První střet na dnešní valné hromadě Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v Olomouci se odehrál mezi Jaroslavem Tvrdíkem a Petrem Fouskem. Šéf Slavie na předsedu asociace zaútočil kvůli smlouvám se společností Sport Invest a obvinil ho z netransparentnosti. Fousek se hájil tím, že jde o složitý problém, kterým se nadále zabývá výkonný výbor a ještě ho neuzavřel.

Tvrdík byl dlouho Fouskovým podporovatelem, den před valnou hromadou se za to však omluvil. "Kandidoval pod hesly transparentnost, týmovost a změna. Tohle je příklad, že se nezměnilo vůbec nic. Mám dojem, že nám ho někdo vyměnil, to nemůže být stejný člověk," uvedl předseda představenstva Slavie.

Později se na Fouska obrátil přímo: "Máš štěstí, že je letos Euro, jinak bys tady čelil odvolání. Je extrémní ostuda, že s partnerem (Sport Invest), kterého považujeme za neseriózního, ukončíme smlouvu, dáme mu dva miliony odstupného a uzavřeme další smlouvu za dvacet milionů."

Předseda asociace odmítl ohledně smlouvy nařčení z nehospodárnosti či pochybení. "Výkonný výbor zatím nepřijal rozhodnutí. Může dojít k odvolání či obměně představenstva STES (kde sedí předseda a místopředseda asociace). Pokud jde o finanční aspekt, dosavadní smlouvy nás něco stály, nová smlouva něco přináší. Marketingový aspekt: nic nepředáváme ven, pouze jsme pronajali spolupráci s někým, kdo se v tom pohybuje. Konečně právní aspekt: nedošlo ani k porušení zákona, ani k porušení předpisů FAČR," reagoval Fousek.

Předsedající valné hromady Martin Procházka pak vypnul Tvrdíkovi mikrofon, protože už mluvil pět minut. Podle schváleného jednacího řádu je maximální délka jednoho příspěvku dvě minuty. "Zatím mě nejvíc zaujalo, že si někdo dovolí vypnout představiteli významného ligového klubu mikrofon. To tedy…," vstoupil do debaty bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta.

Šéf jabloneckého klubu Pelta delegáty valné hromady rozesmál. "Já bych to měl se smlouvou vyřešené za půl hodiny. Já bych z toho vybruslil tak, aby to vypadalo, že jsme vítězové. Já bych šel za Tvrdíkem, Tykačem, Křetínským, aby z nich něco vypadlo. A to nemyslím na Jabko (Jablonec). Vždyť se máme všichni dobře, jediný, kdo se má blbě, jsem já, protože mám příští týden soud, a to mám ještě docela dobrou náladu. Schvalme Strahov a buďme rádi za doktora Křetínského, že to zaplatí," poukázal Pelta na nabídku Sparty, že postaví a zaplatí nový stadion.