"Tuto otázku by si měl klást každý." Týmy se zbavují české supernaděje, řeší se proč

Do zámořského hokeje vtrhl na podzim 2022 tak uhrančivě, že touto dobou už měl být hvězdou NHL. Vysoko draftovaný obránce David Jiříček se ale trápí. Po Columbusu mu dala sbohem i Minnesota.
Zdálo se, že Minnesota českému bekovi hodně věří. Při rok a čtvrt staré výměně za něj obětovala jiného mladého zadáka Daemona Hunta a k tomu draftovou volbu v prvním, druhém, třetím a čtvrtém kole.
A i když Jiříček nadále zůstával za očekáváními, spojenými se šestým místem na draftu, z klubu se hrnula optimistická prohlášení.
„Bude pro nás sakra dobrým hráčem. Nemám s ním vůbec žádný problém. Vím, že interně jsme s ním extrémně spokojení. Herně bude nadále růst,“ prohlásil zkraje letošního roku Brad Bombardir, jenž v Minnesotě řídí rozvoj hráčů.
Uběhlo jen pár měsíců a Wild vytrejdovali Jiříčka do Philadelphie. Opačným směrem putoval na konci minulého týdne akorát mladý střízlík Bobby Brink, solidní, ale nijak zvlášť hvězdný útočník.
Jiříček tak v Minnesotě celkem stihl jen 31 zápasů, dosáhl na velmi skromný zápis 1+1. Více času trávil ve farmářské AHL, ale ani tam příliš nezářil.
„Jak se stalo, že byl v posledních letech vyměněn ne jednou, ale hned dvakrát? Tuto otázku by si měl klást každý,“ spustil o Jiříčkovi expert na mladé talenty Scott Wheeler z online deníku The Athletic.
„Jiříček je výrazný ofenzivní obránce. Na nižších úrovních byl někdy výrazný i při bránění. Je to hráč, který rád přebírá iniciativu, rád hraje do těla ve středním pásmu a disponuje tvrdou střelou na přesilovce,“ pokračoval.
„Má ale problém se dvěma věcmi,“ upozornil novinář. „Zaprvé je pomalý, je to vidět hlavně při obratu hry, bránění protiútoků. Někdy to nevypadá vůbec dobře. Také ho trápí čtení hry. Jestli chcete dominovat směrem dopředu i dozadu, musíte správně vyhodnocovat rizika. A on s tím dosud měl při tempu NHL problémy.“
„Pořád je docela dobře možné, že pro Philadelphii bude užitečným dílkem do skládačky. Že jednou nastřílí deset patnáct gólů za sezonu, že bude dělat quarterbacka v jedné z přesilovkových formací. Bude ale prémiovým obráncem do prvního páru, který odehraje spoustu minut? Nejsem si jistý, jestli je to pořád reálné,“ přidal Wheeler.
Jeho kolega Harman Dayal věří Jiříčkovi ještě méně.
„Je to jeden z nejméně hbitých obránců, které jsem v této sezoně viděl,“ pustil se do Čecha novinář. „Jeho bruslení působí velmi neohrabaně, znepokojivě. Osobně si myslím, že je to nepřekonatelná překážka. Sama o sobě mu zabrání se výrazně prosadit.“
„Je mu pořád teprve 22 let, takže ho nebudu úplně odepisovat, ale nevěřím, že se z něj stane bek do prvních dvou párů. Dokonce by mě celkem překvapilo, kdyby to dotáhl na beka číslo pět. Je možné, že z něj nikdy nebude stabilní hráč NHL,“ dodal Dayal.
Ve Philadelphii odstartoval Jiříček na farmě. A hned v premiéře skóroval.
Do budoucna může myslet na povýšení, protože pravou stranu obrany, kam pasuje, nemá Philadelphia vyřešenou na dlouhé roky dopředu. Musí ale překonat další mladé uchazeče. Mezi nimi je i Kanaďan Oliver Bonk, který má po slavném českém otci Radku Bonkovi rovněž český pas.
