Turci žádné Čechy neřeší. Už se vidí v osmifinále, kouče Montellu otravují otázky

Ostrá bitva o postup je tady. Sebevědomým Turkům stačí k jistotě postupu do osmifinále fotbalového Eura remíza s českým týmem. Jsou ve výhodě a dobře si to uvědomují. Turecká média před zápasem prakticky neřeší žádné silné či slabé stránky soupeře a ani italský trenér Vincenzo Montella nebyl, co se týče Čechů, zrovna sdílný.

Články o tom, jak český trenér Ivan Hašek chválí turecké fotbalisty hrající za velké kluby nebo jak kapitán Tomáš Souček považuje "tureckého Messiho" Ardu Gülera za obrovský talent budoucnosti a záložníka Hakana Calhanoglua za "velmi nebezpečného hráče". Texty, které radí Vincenzu Montellovi, koho postavit do základní sestavy. A pak také predikce počítající s postupem a rozebírající možné osmifinálové soupeře. To jsou věci dominující tureckým sportovním médiím před středečním večerním rozuzlením skupiny F na fotbalovém Euru. Specifika českého soupeře nikdo příliš neanalyzuje, možná vyjma bývalého reprezentanta a asistenta u národního týmu Abdullaha Ercana. Ten pro sportovní online deník Fanatik před českou sílou varoval. "Utkají se dva nejmladší týmy na turnaji. Tempo a herní disciplína našeho soupeře jsou na extrémně dobré úrovni. Jsou vysocí, ale mají problémy s přechodem z útoku zpět do obrany. Musíme hrát s míčem a rozhodně nehrát na remízu. To by se nám proti Čechům mohlo hodně vymstít," uvedl. I on Montellovi radil se sestavou a vyzýval ho k opětovnému zařazení Ardy Gülera do základní sestavy. Vynechání hráče Realu Madrid v duelu s Portugalskem přineslo v Turecku bouři nevole. Güler nastoupil při jasné porážce 0:3 až na posledních dvacet minut. Turecký realizační tým nejprve vysvětlil, že je unavený, následovala i alternativní verze s poraněným tříslem. Doslova poprask pak způsobilo video z tréninku, kde Montella dává Gülerovi "rozlišovák" a vykazuje ho trénovat samostatně. "Tohle je problém, který vytvořily sociální sítě. Arda prostě nedokáže odehrát všechno. Rozhodli o tom doktoři, ne já. Nemohli jsme prostě riskovat," vysvětloval Montella na úterní tiskové konferenci. Související Turecký bolehlav. Čech zahodil rukavice: Je to moje vina. Pak mu ještě naložil Košťál Bylo evidentní, že ho podobná témata otravují a tak se celé setkání s novináři odvíjelo v napjaté atmosféře. "Inteligentní dotaz," reagoval na otázku, proč proti Ronaldovi a spol. nenasadil žádného typického hrotového útočníka. Další z novinářů se ptal, zda si Montella do osmifinále přeje Nizozemce, nebo radši Francouze. Absurditu dotazu o pár hodin později zvýraznili Rakušané, kteří překvapivě přestříleli Oranjes a vyhráli těžkou skupinu. Právě oni se tedy nakonec utkají s druhým týmem skupiny F. "Neřešíme to, záleží nám jen na našem výkonu," odpovídal Montella tak, jak se dalo předpokládat. Padesátiletý kouč se pak opřel do kritiků. Jeho tým prý zaslouží zejména podporu. Podle Montelly jde o výjimečný výběr a každý v Turecku by si takových hráčů měl vážit. A co Češi? O těch se nemluvilo. Jediný dotaz mířil na systém hry se třemi stopery, který kouč Hašek na Euru preferuje. "Tak proti nám už hrálo víc soupeřů," odmítl Montella jakoukoli hlubší debatu. Související "Je to domluvené. Proč riskovat?" Slováci jsou v zamotané skupině terčem spekulací V tureckých novinách to bylo obdobné. "Duel s Českem vyžaduje lepšího Montellu," napsal v titulku odvážně deník Hurriyet. Výraznější pozornost už si vysloužily snad jen výroky Antonína Baráka, z nichž některá turecká média vyvodila, že "Češi chtějí být nechutní." "Musíme se absolutně koncentrovat na disciplínu, nesmíme se nechat vyprovokovat. Chceme být nepříjemní, soubojoví. Tak abychom soupeře donutili k chybám nebo ke ztrátě koncentrace. Oba týmy hrají podobně, nečekám, že bude jeden extra dominantní," citoval slova českého playmakera server Fanatik. Večerní rozhodující duel Česka s Tureckem bude deník Aktuálně.cz sledovat v online reportáži.