Turci v intenzivní bitvě dvěma nádhernými góly zlomili odpor debutující Gruzie

Fotbalisté Turecka vstoupili v české skupině do mistrovství Evropy výhrou 3:1 nad Gruzií. Atraktivní duel v Dortmundu rozhodli pohlednými střelami Mert Müldür, Arda Güler a Kerem Aktürkoglu, který pečetil výhru do prázdné brány.

Gruzii nestačila trefa Georgese Mikautadzeho na průběžných 1:1. Turecko se ujalo vedení v tabulce skupiny F, česká reprezentace zahájí Euro dnes od 21:00 s Portugalskem.

Utkání Turecko - Gruzie nabídlo vysoké tempo a plno šancí. Oba týmy trefily i konstrukci branky. Jeden turecký gól rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu. Gruzie měla v závěru tři velké šance, ale nevyužila je a inkasovala třetí gól ve chvíli, kdy se do útoku zapojil i brankář.

Turecko mělo v první půlhodině výraznou převahu. Na Gruzii jakoby doléhalo, že to pro ni byl první zápas v historii na velkém turnaji a hráči se v úvodu rozkoukávali. V 10. minutě jen sledovali, jak se Ayhan opřel do míče z 20 metrů a jeho tvrdá střela se odrazila od tyče podél brankové čáry, ale v brance neskončila.

Vzápětí ale zahrozila i Gruzie a tečovanou střelu Mekvadašviliho musel vyrazit brankář Günok. Gruzie se neprosadila ani z následného tlaku ve vápně. Ve 14. minutě Yildiz z úhlu prověřil brankáře Mamardašviliho, který nadvakrát míč zkrotil.

Ve 25. minutě už Turci udeřili. Po kombinaci na levé straně gruzínská obrana odvrátila míč jen na hranici vápna. Tam byl volný Müldür, opřel se do míče z voleje a trefil se přesně do šibenice. Krátce po rozehrávce ztratila Gruzie míč a Turci se dostali do brejku, na jehož konci Yildiz poslal míč do prázdné branky, ale sudí po kontrole u videa gól neuznali kvůli těsnému ofsajdu o špičku kopačky.

To byla pro Turecko rána a trochu polevilo. Naopak Gruzie přidala a od té doby vyrovnala obraz hry. Citašvili z úhlu tvrdou ránou zaměstnal brankáře Günoka. A ve 32. minutě už přišlo vyrovnání. Kočorašvili se uvolnil na pravé straně vápna a jeho přihrávku zužitkoval Mikautadze, který umístěnou střelou na přední tyč nachytal brankáře Günoka.

Po změně stran zahrozil z přímého kopu Calhanoglu, jeho tvrdou střelu ale Mamardašvili vyrazil. V 65. minutě šli Turci znovu do vedení. Teprve devatenáctiletý Güler ukázal, proč si ho vybral Real Madrid, navedl si míč z pravé strany na levačku a trefil z 20 metrů vzdálenější šibenici.

Gruzie se ale nevzdávala. Kočorašvili se po narážečce dostal do vápna, jenže trefil břevno. V 90. minutě si pak Kočorašvili překážel s Mikautadzem a ani jednomu z nich se v dobré pozici nepovedlo dostat míč do branky. V nastavení pak byla Gruzie blízko vyrovnání. Nejprve Günok vyrazil střelu mířící k tyči a dorážku Davitašviliho vyrazil hlavou Akaydin a zabránil tak jistému gólu.

Gruzie vytáhla do útoku i brankáře, jenže z několika závarů vyrovnání nevykouzlila, naopak k odraženému míči se dostali Turci a Aktürkoglu z brejku do prázdné branky nezaváhal. Dal tak gól, který může hrát důležitou roli při závěrečném určení pořadí ve skupině.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina F:

Dortmund: Turecko - Gruzie 3:1 (1:1)

Branky: 25. Müldür, 65. Güler, 90.+7 Aktürkoglu - 32. Mikautadze. Rozhodčí: Tello - Chade, Brailovsky (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). ŽK: Bardakci, Calhanoglu - Kvirkvelija. Diváci: 59.127.

Sestavy:

Turecko: Günok - Müldür (85. Celik), Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Ayhan (79. Demiral), Calhanoglu (90. Özcan) - Güler (79. Yazici), Kökcü, Yildiz (85. Aktürkoglu) - Yilmaz. Trenér: Montella.

Gruzie: Mamardašvili - Kakabadze, Kvirkvelija (85. Zivzivadze), Kašija, Dvali, Citaišvili (74. Ločošvili) - Kočorašvili, Mekvabišvili (89. Altunašvili), Čakvetadze ( 74. Davitašvili) - Mikautadze, Kvaracchelija. Trenér: Sagnol.