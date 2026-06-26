Tunisko odstřelil drtivý nástup Nizozemců, dál jdou Japonci i Švédi

Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa porazili 3:1 Tunisko a do vyřazovací fáze postoupili z prvního místa skupiny F. Japonci remizovali v Dallasu se Švédskem 1:1 a postupují jako druhý tým, dál půjde do vyřazovací části šampionátu i třetí Švédsko.
Výběr "Oranje" se v úvodním kole play off utká v pondělí s Marokem, Japonsko narazí na Brazílii. Seveřané postoupí ze třetího místa, na soupeře si ještě musejí počkat. Tunisané byli bez šance na vyřazovací fázi už před dnešním duelem, turnaj v USA, Kanadě a Mexiku opouštějí bez bodového zisku.
Tunisko stejně jako při vysokých porážkách se Švédskem (1:5) a Japonskem (0:4) inkasovalo hned v úvodu, kapitán Schirí si srazil Dumfriesův centr do vlastní sítě už po 141 sekundách hry. V sedmé minutě se navíc Brobbey prosadil po standardní situaci a navázal na dvě trefy, kterými přispěl k vítězství 5:1 nad Švédskem. Nizozemci vedli takto brzy 2:0 naposledy v roce 1971 v utkání s Lucemburskem.
Nizozemsko jasně dominovalo a většinu času obléhalo soupeře na jeho obranné polovině. V 19. minutě musel Dahmán zlikvidovat Reijndersův nájezd a v závěru první půle si tuniský brankář poradil i s Dumfriesovým pokusem.
Po změně stran zůstal obraz hry stejný, přesto africký celek dokázal na chvíli snížit. V 54. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou Mastúrí, o osm minut později ale znovu uklidnil favorita stejným způsobem Van Hecke.
V další šanci Reijnders nastřelil břevno, skóre už se ale nezměnilo. Nizozemsko má po dnešku společně s Německem nejlepší ofenzivu turnaje (10 gólů), naopak Tunisko nejhorší obranu (12 gólů).
"Oranje" neprohráli na světovém šampionátu už 15 zápasů po sobě (bez započítání dvou porážek na penalty s Argentinou), čímž znovu vylepšili vlastní rekord. Africký celek neuspěl ani ve druhém duelu pod vedením francouzského trenéra Renarda, který po prvním kole nahradil odvolaného krajana Lamouchiho.
Remíza stačila oběma
První poločas Utkání Japonska a Švédska žádný gól nenabídl, k vidění nebyly ani příliš dramatické situace. Švéd Isak na začátku připravil střeleckou pozici pro Bernhardssona, ale přízemní ránu pokryl brankář Suzuki. Největší příležitost měl až krátce před přestávkou japonský křídelník Nakamura, jehož obstřel na zadní tyč vytěsnil gólman Zetterström.
"Modří samurajové" se ve druhém poločase ujali vedení po vydařené kombinaci. Na jejím konci byl Maeda, který měl proti sobě jen vybíhajícího Zetterströma a zakončil k tyči po jeho pravé ruce. Stal se třetím Japoncem, který skóroval alespoň na dvou světových šampionátech.
Seveřané již za šest minut poté vyrovnali, gól si připsal Elanga. Křídelník Newcastlu převzal na pravém křídle míč od Gyökerese, navedl si míč na levačku a střelou na vzdálenější tyč překvapil Suzukiho. Oba celky si pak ještě vytvořily několik šancí. Skandinávci mohli rozhodnout v nastavení, kdy gólman vyrážel střelu Elangy i hlavičku Isaka po rohu.
Japonci potřetí za sebou prošli na MS do vyřazovací části. Duel s Brazilci pro ně bude velkou zkouškou. Švédové postoupili na světovém šampionátu ze skupiny dokonce pětkrát po sobě. Spolu s nimi mají z třetích míst jistý postup se čtyřmi body také Ekvádor a Bosna a Hercegovina.
Skupina F:
Tunisko - Nizozemsko 1:3 (0:2)
Branky: 54. Mastúrí - 3. vlastní Schirí, 7. Brobbey, 62. Van Hecke. Rozhodčí: Garcíaová - Ramírezová (obě Mex.), Naranjo (Šp.) - Miranda (video, Mex.). Bez karet. Diváci: 68.391.
Tunisko: Dahmán - Valery, Tálbí, Schirí, Bin Hamída (68. Bin Vanás), Abdí - Bin Slimaní (68. Ašúrí), Gharbí (75. Šavát), Khedira (68. Mahmúd), Madžbrí - Mastúrí (90. Túnaktí). Trenér: Renard.
Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Aké - Gravenberch, De Jong (72. Koopmeiners), Reijnders (72. Kluivert) - Malen (72. Summerville), Brobbey (77. Depay), Gakpo (84. Lang). Trenér: Koeman.
Japonsko - Švédsko 1:1 (0:0)
Branky: 56. Maeda - 62. Elanga. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) - Gallo (video, Kol.). ŽK: Taniguči - Hien, Gyökeres. Diváci: 70.137.
Japonsko: Z. Suzuki - Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguči), H. Ito - Sugawara, Kamada, Tanaka, Nakamura (75. Nagatomo) - Doan (66. D. Ito), Maeda - Ueda (66. Ogawa). Trenér: Morijasu.
Švédsko: Zetterström - Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Gudmundsson (88. Nygren) - Bernhardsson (75. Svensson), Ayari, Lindelöf (88. Starfelt), Stroud (75. Sema) - Elanga, Gyökeres, Isak. Trenér: Potter.
1.
Nizozemsko
3
2
1
0
10:4
7
2.
Japonsko
3
1
2
0
7:3
5
3.
Švédsko
3
1
1
1
7:7
4
4.
Tunisko
3
0
0
3
2:12
0
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