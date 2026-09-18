Třinec zvládl bláznivou přestřelku s Kometou, Voženílek připsal hattrick

Hokejisté Třince porazili ve 2. kole extraligy doma Kometu Brno 6:5 a i ve druhém utkání v nové sezoně naplno bodovali. Úřadující mistr z Pardubic vyhrál poprvé v sezoně, když ovládl duel na ledě Litvínova 3:1.
Oceláři, v jejichž dresu se v jednom střídání rozloučili s kariérou útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký, proti Kometě nejdříve vedli 2:0 a potom prohrávali 2:5. Svým prvním hattrickem v domácí nejvyšší soutěži se na vítězství podílel Daniel Voženílek. V čase 49:38 rozhodl obránce David Musil. Kometa zůstává bez bodu.
Začátek utkání se zdržel z důvodu velkého loučení Vrány a Draveckého přibližně o patnáct minut. Emotivní okamžiky třinecké hokejisty nabudily. Už po 52 vteřinách totiž Oceláři vedli 1:0, když pohlednou kombinaci zakončil do prázdné branky Flynn.
Domácí pokračovali v aktivitě, Kometa dlouho nemohla zachytit tempo hry. A tak se třinečtí hokejisté radovali v polovině první třetiny podruhé. Voženílek vybojoval puk za brankou, předal jej na modrou čáru Kochovi a pak sám tečoval kotouč na cestě do branky. Branku vzápětí rozhodčí potvrdili také po poradě u videa. Hosty dostala do hry až přesilová hra ze závěru úvodní třetiny, když odražený kotouč do branky zametl Flek.
Přestože do druhé třetiny vlétli aktivněji znovu domácí, následující momenty patřily kvůli velkým chybám třineckým obráncům Kometě. V 25. minutě Pyrochta ztratil puk za brankou a sedmnáctiletý Hartl překvapil Mazance a vyrovnal. Oslavil tak v 16. extraligovém utkání v kariéře premiérovou branku. Hned za šest vteřin už Kometa dokonce vedla. Zbořil využil zaváhání domácí obrany na modré čáře a po rychlém úniku poslal hosty poprvé v sezoně do vedení.
V polovině utkání odskočili brněnští hokejisté zásluhou Kunce už do dvoubrankového vedení. Domácí střídačka se pokusila zareagovat oddechovým časem. Z třineckých hokejek jako by se vytratila veškerá lehkost, hosté trestali jednu chybu Ocelářů za druhou. Tu ze 33. minuty využil Kunc a přesnou ránou do šibenice navýšil už na 5:2 pro Kometu.
Jenomže druhá třetina nabídla ještě další příběhy. V 36. minutě hráli Oceláři přesilovku, ve které se na brankovišti prosadil důrazný Voženílek. Domácí tým se po kontaktní brance zmátořil a brzy snížil zase na rozdíl jednoho gólu. Z pravého kruhu pálil tvrdě a přesně Flynn.
Ve třetí třetině do toho Oceláři opět šlápli. Jejich snahu podpořili následné hosté svým vyloučením. Tuto nabídku domácí hokejisté přijal a Voženílek rychlou střelou zaskočil Stezku. Za 84 sekund už Třinec už vedl. Trefil se sváteční střelec Musil.
Sedm minut před koncem daroval brněnský Pospíšil po zbytečném faulu mimo hru Ocelářům další přesilovku. V útočném pásmu strávili prakticky celé dvě minuty, avšak skóre se tentokrát nezměnilo. V závěru už musela Kometa všechno vsadit na hru bez brankáře, ale neuspěla.
Rozhodly přesilovky
Pardubic vyhrály ve 2. kole extraligy na ledě Litvínova 3:1 a připsaly si první vítězství v sezoně. I díky dvěma gólům vstřelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy posedmé za sebou.
Domácí povzbuzeni středeční výhrou nad Brnem začali aktivně a pardubický brankář Will si v prvních minutách připsal několik dobrých zákroků. Čajana na druhé straně poprvé prověřil v 5. minutě obránce Tourigny.
Po Červenkově šanci se do dvou velkých příležitostí dostal na druhé straně Ondřej Kaše. V signalizované početní výhodě ale z úhlu netrefil odkrytou branku, na konci přesilovky poté v koncovce selhal podruhé. V 16. minutě fauloval Havelka a Dynamo první přesilovku využilo. Skóre otevřel Stránský.
I druhý gól hosté vstřelili v početní výhodě. Po sérii nevyužitých šancí na obou stranách se v 29. minutě prosadil Smejkal, který využil střídání Vervy a z brejku prostřelil Čajana.
V nerovnovážném stavu hráčů na ledě poté skóroval i Litvínov. Při Sobotkově vyloučení a signalizovaném trestu Tourignyho v šesti proti čtyřem snížil Pištěk. Ve 33. minutě skončil puk za Čajanovými zády potřetí, Tomáškův gól však rozhodčí po trenérské výzvě neuznali kvůli Smejkalově bránění brankáři.
Oba týmy poté nevyužily několik početních výhod a utkání směřovalo do dramatické koncovky. Severočeši se tlačili za vyrovnáním, Východočeši čekali na svou šanci z rychlého protiútoku. Ta přišla v 58. minutě, kdy se po přečíslení tři na jednoho trefil Sobotka.
2. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 6:5 (2:1, 2:4, 2:0)
Branky a nahrávky: 1. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 11. D. Voženílek (P. Koch), 36. D. Voženílek (M. Růžička), 38. Flynn (L. Hudáček, Daňo), 49. D. Voženílek (A. Nestrašil), 50. D. Musil (Miloš Roman) - 17. Flek (Kunc, Leino), 25. Hartl, 25. A. Zbořil, 29. Kunc (Leino, Jakub Brabenec), 33. Kunc (Zábranský). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 5243.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, D. Voženílek, Kubiesa - Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, Lazovský, P. Vrána. Trenér: Žabka.
Brno: Stezka - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, Ščotka, Gulaši, D. Mikyska, Nedomlel - Flek, Leino, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Hartl, Jakub Brabenec, Kunc - Kollár, Ilomäki, Kusko. Trenér: Zábranský st.
HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 30. Pištěk (O. Kaše, Maštalířský) - 17. M. Stránský (Košťálek, Červenka), 29. Smejkal (M. Tourigny, Will), 58. Sobotka (Červenka). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:2. Diváci: 5316.
Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beran - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Pištěk, M. Sukeľ, Koblasa - Zygmunt, Gut, Šámal - Havelka, Jurčík, T. Urban - Bednařík. Trenér: Reichel.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Košťálek, M. Tourigny - Mandát, Kondelík, M. Válek - Tomášek, T. Nosek, Smejkal - M. Stránský, L. Sedlák, Červenka - Vondráček, Sobotka, Kelemen. Trenér: Pešán.
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 25. R. Koblížek (Rekonen, Gavars) - 4. N. Jones (Šťastný, Mamčics), 20. N. Jones (Bambula), 55. Bambula (N. Jones), 60. Šťastný. Rozhodčí: Mejzlík, Pražák - Gerát, Zíka. Vyloučení: 3:3, navíc Morand - Mamčics oba 5 min. Bez využití. Diváci: 2714.
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec - Buchtele, Gríger, Skalický - Martel, Morand, Jandric - Rekonen, Fořt, R. Koblížek - Gardoň, Gavars, Lichtag - Malínek. Trenér: Haken.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Josef Myšák, od 21. navíc Schmiemann - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Minárik - Koffer, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Mountfield Hradec Králové - Motor České Budějovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 23. Pour (Pýcha), 25. N. Olesen (M. Toman, Vráblík). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Rampír, Brož. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3938.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Mudrák, A. Koch, Pláněk - P. Zdráhal, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, R. Kousal - Nenonen, Čacho, Kohout - Pilař. Trenér: T. Martinec.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Vála, Vráblík, Štencel, Nordsäter, Pýcha, Andersen - Lantoši, Bulíř, Ordoš - Krastenbergs, Bell, N. Olesen - Pour, Hoch, Ahl - M. Hejduk, Zachar, M. Beránek - M. Toman. Trenér: Róbert Petrovický.
HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 49. Orsava, 59. J. Kos (Berglund, Freibergs), 62. T. Černý - 9. Měchura (Rubins, Schleiss), 30. Teplý (M. Filip, Robertson). Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba - Axman, Augusta. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4016.
Olomouc: Machovský - Freibergs, Stella, T. Černý, Gewiese, A. Rutar, Ondrušek, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Herčík - Matýs, Macuh, Spodniak - Senyshyn, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch. Trenér: Fiala.
Plzeň: M. Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, A. Čech - L. Strnad, M. Filip, D. Simon - O. Rohlík, Lalancette, Katic - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Žemlička, Měchura. Trenér: Veber.
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 39. Konečný (Hlava, F. Přikryl), 45. Kelly Klíma, rozhodující sam. nájezd Kelly Klíma - 16. Řepík (M. Seppälä, M. Špaček), 60. Shore (Chlapík, Krejčík). Rozhodčí: Barek, Květoň - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek - Ojamäki, F. Přikryl, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Marcel - Hlava, Konečný, Adam Kubík - Ryšavý, Lisler, M. Forman - od 21. navíc M. Procházka. Trenér: R. Rulík.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Mašín, M. Seppälä, Krejčík, Knot, Sirota, Tomov - Chlapík, Shore, Blümel - P. Kousal, M. Špaček, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Dzierkals. Trenér: P. Augusta.
1.
Třinec
2
2
0
0
0
8:5
6
2.
Kladno
2
1
1
0
0
7:5
5
3.
Sparta
2
1
0
1
0
7:5
4
4.
České Budějovice
2
1
0
1
0
4:3
4
5.
Karlovy Vary
2
1
0
0
1
4:3
3
6.
Pardubice
2
1
0
0
1
6:6
3
7.
Hradec Králové
2
1
0
0
1
5:5
3
8.
Plzeň
2
0
1
1
0
4:4
3
9.
Litvínov
2
1
0
0
1
3:4
3
10.
Olomouc
2
0
1
0
1
5:7
2
11.
Mladá Boleslav
2
0
1
0
1
4:6
2
12.
Liberec
1
0
0
1
0
1:2
1
13.
Vítkovice
1
0
0
0
1
3:4
0
14.
Brno
2
0
0
0
2
6:8
0
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